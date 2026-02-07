El acto inaugural del Mil·lenari de Cervera, hoy en Lleida Televisió

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy en directo, a partir de las 19.15, el acto inaugural del Mil·lenari de Cervera, que tendrá lugar en el Gran Teatre de la Passió. Se interpretará por primera vez el Himne del Mil·lenari, compuesto por Jordi Castellà Rovira, con letra de Narcís Turull, e interpretado por la orquesta Andreví y los grupos corales de Cervera. También se escenificará la firma de la carta de población de la ciudad y se presentará el opúsculo Cervera, 1026. Què celebrem amb el Mil·lenari, a cargo de sus autores, Ramon Martí, F. Xavier Rivera, Max Turull y Pere Verdés. Además, Lleida Televisió ofrece, de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30, Diàlegs SEGRE, un debate en torno a Eix Pirinenc, las inversiones previstas en la modernización de las infraestructuras viarias y la digitalización empresarial, aspectos relevantes para un futuro conectado y próspero.