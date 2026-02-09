Carles Porta estrena hoy ‘Bellvitge’ en Movistar Plus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Movistar Plus+ estrena hoy Crímenes: Bellvitge un nuevo caso narrado por Carles Porta. A lo largo de tres episodios, el periodista leridano vuelve a desentrañar una historia estremecedora con su inconfundible estilo, mezcla de rigor periodístico y sensibilidad narrativa. El 5 de octubre de 2004, los bomberos de la Generalitat recibieron el aviso de un incendio en un piso del barrio de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat. Al entrar, se encontraron con una escena imposible de olvidar: los cuerpos de dos mujeres atadas, amordazadas y con múltiples heridas de arma blanca. Crímenes: Bellvitge se suma al universo de true crime de Carles Porta, que incluye Luz en la oscuridad, El crimen de la Guardia Urbana, Crimen por encargo, La caza del solitario, Missing en Murcia y el recién estrenado en la plataforma Tor: una historia de Carles Porta.