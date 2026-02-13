Lleida celebra hoy el Día Mundial de la Radio con más de 14 emisoras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida se suma hoy a las celebraciones del Día Mundial de la Radio con el Memorial Josep Cadena, organizado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya en la sala de actos de la Diputación, que se convertirá en un estudio abierto de 8.00 a 19.30. Por él pasarán más de catorce emisoras: RNE, Cadena SER, COPE, Ràdio Rosselló, Emun FM, UA1 Lleida, Onda Cero, Ràdio Les Borges, Ràdio La Seu, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Tàrrega, Ràdio Tremp-Pallars Ràdio, Ràdio Ponent, Ràdio Sió Agramunt y Catalunya Ràdio. La radio y la inteligencia artificial serán la temática de una jornada que también contará con un especial de La tarda de Catalunya Ràdio desde el Ateneu de Tàrrega (16.35). Por su parte, RAC1 emitirá No ho sé, con Mireia Garolera, desde el IEI a partir de las 20.00, al que seguirá un especial de Tu diràs, conducido por Aleix Parisé.