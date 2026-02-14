El uso de la IA centra el debate del Día Mundial de la Radio en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Día Mundial de la Radio y el Memorial Josep Lluís Cadena, organizado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya en el salón de actos de la Diputación, reunieron ayer a estudiantes del Guindàvols, Caparrella e Ilerna en un debate centrado en los usos de la inteligencia artificial en las emisoras radiofónicas. Las emisoras que participaron en la undécima edición del evento fueron RNE, SER, COPE, Ràdio Rosselló, EMUN FM, UA1 Lleida, Onda Cero, Ràdio Les Borges, Ràdio La Seu, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Tàrrega, Catalunya Ràdio y Ràdio Ponent. Además, parte del equipo de La tarda de Catalunya Ràdio se trasladó a Tàrrega para emitir un especial desde el Teatre Ateneu. Del mismo modo, RAC1 realizó dos especiales de No ho sé y Tu diràs desde el Aula Magna del IEI, conducidos por Mireia Garolera y Aleix Parisé.