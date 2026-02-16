La miniserie ‘Anatomía de un instante’, el domingo en La 1

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 1 emitirá en abierto la miniserie Anatomía de un instante la noche del domingo, coincidiendo con la víspera del aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La cadena pública refuerza así su programación especial de carácter histórico en una fecha clave para la memoria democrática española, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el Congreso pistola en mano. En aquel momento, solo tres dirigentes permanecieron sentados en sus escaños mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; el líder comunista Santiago Carrillo, y el vicepresidente Gutiérrez Mellado. La serie está dirigida por Alberto Rodríguez y cuenta con guion de Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, a partir del libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009.