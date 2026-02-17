SEGRE

3CAT

Ariadna Oltra entrevista hoy al President de la Generalitat en TV3

Salvador Illa reapareció ayer tras su baja por enfermedad. - 3CAT

Salvador Illa reapareció ayer tras su baja por enfermedad. - 3CAT

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La periodista Ariadna Oltra entrevistará hoy (22.00) al President de la Generalitat, Salvador Illa, en una conversación institucional que se emitirá simultáneamente en TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat. La cita supondrá el regreso del jefe del Govern tras una baja médica de 30 días por una osteomielitis púbica. La entrevista se grabará desde el Palau de la Generalitat y se centrará en los principales asuntos de actualidad, entre ellos la crisis de Rodalies, la negociación de los presupuestos y las recientes movilizaciones sociales. Por otra parte, mañana, La 2 Cat emitirá una edición especial de Pla Seqüència, en la que Jordi Basté acompañará al presidente durante su primera jornada institucional después de su retorno. El programa, grabado en tiempo real y sin cortes, incluirá una conversación personal sobre cómo ha vivido Illa estas últimas semanas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking