‘Polònia’ de TV3 emite hoy una gala especial en su 20 aniversario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Polònia, referente de la sátira política en Catalunya, emite hoy (22.05) una gala especial por su 20 aniversario. La gala, que se celebró el lunes en el Teatre Victòria de Barcelona, repasa dos décadas de gags, parodias y números musicales protagonizados por personajes de la política y la cultura. El especial contará con el regreso de personajes, cameos de personas reales totalmente inesperados y se recordarán los momentos más queridos de estas dos décadas. Con más de 797 programas, 8.900 gags y 1.136 personajes imitados, Polònia se ha consolidado como uno de los formatos más longevos de la televisión catalana. Su creador, Toni Soler, en una entrevista en el programa Col·lapse, destacó la constancia como un pilar de su éxito y subrayó que la clave del programa no es provocar, sino hacer reír para conectar con la audiencia.