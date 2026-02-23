Arbeca protagoniza hoy una nueva entrega de ‘El foraster’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Arbeca será el escenario de esta noche (22.05) del programa El foraster, de 3Cat. El recorrido de Quim Masferrer comenzará con Ramon, un héroe local de energía inagotable, y continuará en la cooperativa, donde descubrirá que la arbequina es mucho más que una simple aceituna. Carme le dejará sorprendido con su pasión por los disfraces y Miquel le conmoverá con una historia impactante y una lección de vida profundamente ligada a la tierra. El presentador también visitará Els Vilars de la mano de su descubridor, Manel. Además, conocerá a Judit, una maestra que cuida los olivos de una forma nada habitual; a Josep, un niño que tiene claro que de mayor quiere ser foraster, y a Dani y Marina, que le dejarán claro que debe apuntarse al gimnasio. Posteriormente, el programa recupera los capítulos de Camprodon y Sant Pere Pescador.