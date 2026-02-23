ENTREVISTAS
Arbeca protagoniza hoy una nueva entrega de ‘El foraster’
Arbeca será el escenario de esta noche (22.05) del programa El foraster, de 3Cat. El recorrido de Quim Masferrer comenzará con Ramon, un héroe local de energía inagotable, y continuará en la cooperativa, donde descubrirá que la arbequina es mucho más que una simple aceituna. Carme le dejará sorprendido con su pasión por los disfraces y Miquel le conmoverá con una historia impactante y una lección de vida profundamente ligada a la tierra. El presentador también visitará Els Vilars de la mano de su descubridor, Manel. Además, conocerá a Judit, una maestra que cuida los olivos de una forma nada habitual; a Josep, un niño que tiene claro que de mayor quiere ser foraster, y a Dani y Marina, que le dejarán claro que debe apuntarse al gimnasio. Posteriormente, el programa recupera los capítulos de Camprodon y Sant Pere Pescador.