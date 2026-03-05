‘Supervivientes’ arranca hoy con 18 concursantes y nuevas pruebas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Supervivientes 2026 arranca hoy (22.00) en Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente de la gala principal y con María Lamela, que se estrena como presentadora desde Honduras tomando el relevo de Laura Madrueño.

El reality contará también con Ion Aramendi en Tierra de nadie (martes) y Sandra Barneda en Conexión Honduras (domingo). Entre los participantes destacan Gabriela Guillén, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Alba Paul, Toni Elías, Jaime Astrain, Alex de la Croix o Claudia Chacón, entre otros.

En la gala de estreno se verá el circuito de barro más grande y el tobogán más alto en la historia del programa, además de nuevas mecánicas como El consejo de los dioses, La zona roja y Batalla de titanes, que introducirán cambios en la convivencia y en la lucha por el collar de líder.