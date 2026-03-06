Aida Royes vive una experiencia “brutal” en ‘Eufòria’ y podría regresar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cerverina Aida Royes ha vivido una experiencia “brutal” en la cuarta edición de Eufòria, de 3Cat. Aunque fue expulsada en la gala 5, asegura que se volvería a presentar “sin dudarlo” por todo lo que le ha aportado el programa: “Te sientes muy acompañada por grandes profesionales. Hacemos mucha piña entre los compañeros, aunque también hay muchas horas de trabajo autónomo.” Royes ya se había presentado en la segunda edición, aunque no fue seleccionada. “Esta vez venía sin muchas expectativas, pero fui superando fases y disfrutando del proceso”, explica.

Hoy a las 22.05 está prevista la gala de relevo, que permitirá que uno de los expulsados –entre ellos, Aida– pueda regresar. Depende del público, se decide por votación. En este sentido, se muestra especialmente emocionada con el apoyo recibido de Cervera: “Estoy alucinando. La implicación es total, tengo muchísimos mensajes de gente que me dice que está ilusionada y votando para que vuelva.” Aida tiene claro su futuro: “Quiero terminar mi formación de interpretación, seguir enviando castings y continuar con las clases de canto, buscar un trabajo del sector y reservarme espacio para crear. Tengo muchas ideas desde hace años; me encantaría encontrar un productor para dar forma a un proyecto personal.”