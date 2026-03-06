REPORTAJES
El acoso y la violencia digital, hoy en La Sexta
El programa Equipo de investigación mostrará esta noche (22.30, La Sexta) cómo la llamada machosfera ha pasado de ser un fenómeno viral en redes sociales a convertirse en una industria con millones de visualizaciones, cursos de seducción, mentorías de alto precio y comunidades digitales muy activas. El reportaje da voz a mujeres que han sufrido acoso y violencia digital, como la periodista Andrea Ropero, que relata las amenazas de muerte que recibían tanto ella como su compañero Iñaki López.