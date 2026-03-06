El acoso y la violencia digital, hoy en La Sexta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Equipo de investigación mostrará esta noche (22.30, La Sexta) cómo la llamada machosfera ha pasado de ser un fenómeno viral en redes sociales a convertirse en una industria con millones de visualizaciones, cursos de seducción, mentorías de alto precio y comunidades digitales muy activas. El reportaje da voz a mujeres que han sufrido acoso y violencia digital, como la periodista Andrea Ropero, que relata las amenazas de muerte que recibían tanto ella como su compañero Iñaki López.