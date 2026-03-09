Arnau París tomará el relevo de Marc Ribas al frente de ‘Joc de cartes’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cocinero Arnau París, presentador del programa Cuines, conducirá también Joc de cartes en 3Cat a partir de la próxima temporada, tomando el relevo de Marc Ribas. De hecho, Ribas aún presentará la edición estival del programa, que se emitirá en julio y agosto. Posteriormente, con el inicio de la nueva temporada televisiva, París asumirá la conducción. Con raíces en la localidad leridana de Boada, en Vilanova de Meià, el cocinero se dio a conocer al ganar MasterChef en 2021. Hasta entonces tenía un futuro planificado dentro de la empresa familiar de material de fontanería, había estudiado Administración y Dirección de Empresas (ADE) y su relación con la cocina no iba más allá de una afición. Tras su paso por la televisión, transformó aquella experiencia en un nuevo camino profesional que lo llevó a convertirse en uno de los presentadores de Cuines.