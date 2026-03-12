Mediaset acuerda con Dazn emitir la Formula 1 y MotoGP en abierto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con Dazn y con MotoGP Sports Entertainment Group para emitir en abierto cinco citas destacadas del calendario del motor en España. Los aficionados podrán seguir gratuitamente las dos pruebas españolas del Mundial de Formula One World Championship y tres carreras del campeonato de MotoGP. En Formula 1 se retransmitirán el Gran Premio de España del Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio) y el estreno del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre). En motociclismo, la cadena ofrecerá las carreras de Jerez (24-26 de abril), Catalunya (15-17 de mayo) y la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre). El único gran premio del calendario español que no figura en este acuerdo es el de Aragón (28-30 de agosto) que, según ha confirmado MotoGP a SEGRE, será emitido por Aragón TV.