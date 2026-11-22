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El Ilerna Lleida afronta hoy una nueva jornada de la Liga Endesa con su visita al Leyma Coruña, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la competición. El conjunto leridano jugará a domicilio, en el Coliseum de A Coruña, a partir de las 12.30 horas. El partido se podrá seguir en directo a través de DAZN Baloncesto, mediante suscripción. La jornada también tendrá dos citas destacadas para los seguidores del FC Barcelona. El primer equipo masculino recibirá al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en un partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que comenzará a las 14.00 horas y se emitirá en DAZN LaLiga. Por su parte, el Barça femenino se enfrentará al Athletic Club a las 19.00 horas en el Estadi Johan Cruyff. La retransmisión será en abierto a través de las diferentes plataformas de Teledeporte, RTVE Play, TV3 y 3Cat.