La Primera Prensada de la Granadella estrena la temporada de las ferias del aceite de Catalunya este fin de semana

La Primera Prensada de la Granadella inaugura la nueva temporada de las ferias de aceite de oliva. La localidad garriguenca acoge este fin de semana, 1 y 2 de noviembre de 2025, el primer certamen de la temporada oleícola en Catalunya, que este año pone especial énfasis en la relación entre el aceite de oliva virgen extra y sus beneficios para la salud, particularmente en la prevención y lucha contra el cáncer de mama.

Inaugurado por el director general de Empresas Agroalimentarias, Joan Gòdia, el certamen despliega un programa completo de actividades para todos los públicos. El sábado por la mañana, el protagonismo recae en el Centro de Cultura del Aceite de Catalunya (CCOC), que celebra su décimo aniversario con la presentación del libro "Recetas con memoria". Este volumen, que cuenta con el apoyo del Departamento de Agricultura, se enmarca dentro de la iniciativa "12 meses 12 paisajes" de Catalunya, Región Mundial de la Gastronomía. Además, la reconocida cocinera Maria Nicolau ofrecerá un showcooking con el aceite nuevo como ingrediente estrella.

La jornada técnica de la tarde del sábado estará centrada en el aceite virgen extra y sus efectos saludables, con una conferencia destacada del doctor Eduard Escrich sobre alimentación y cáncer de mama. Posteriormente, Àngels Calvo, jefe del panel oficial de cata de aceites de Catalunya, presentará las características organolépticas del aceite de oliva arbequina de cosecha avanzada de la temporada 2025-2026, seguido de una cata profesional y un maridaje gastronómico con el aceite nuevo Degustus. La jornada culminará con el apadrinamiento del aceite nuevo, presidido por el mismo Dr. Escrich, y la entrega del premio Primera Prensada al chef Xavier Benet, especializado en técnicas culinarias con OOVE.

Actividades al aire libre el domingo

Al día siguiente, el domingo 2 de noviembre, la acción se traslada al aire libre con una feria de productos de proximidad que reunirá una treintena de puestos en la explanada de la cooperativa. Los visitantes podrán participar en un taller de alfarería tradicional y en la octava edición de la caminata "Entre oliveres La primera premsada". También se ofrecerá un desayuno de brasa con aceite nuevo Degustus y visitas al Museo del Aceite de Catalunya, donde se podrá ver en funcionamiento el antiguo molino de aceite de la cooperativa con entrada libre. Un vermú musical con el grupo De Acuerdos coronará la jornada ante el molino nuevo.

Expectativas económicas de la nueva cosecha

La cooperativa de la Granadella prevé vender entre 10.000 y 12.000 litros de aceite nuevo durante el día de la feria, y estima una producción total de entre 700.000 y 800.000 litros esta temporada. Según Ramon Barrull, presidente de la cooperativa, se prevé mantener los precios en un año que "será de mejor calidad pero que quizás en cantidad no llegará a la pasada temporada" de 2024. Los visitantes podrán acercarse al nuevo molino para proveerse con el aceite de la nueva cosecha, que ya estará disponible para su venta.

Programa completo de actividades para el fin de semana

El sábado 1 de noviembre empezará con la presentación del libro "Recetas con memoria" en las 11:30h a cargo de Elena Llauradó, alcaldesa de la Granadella, y Domènec Vila. Por la tarde, a partir de las 17:00h, tendrá lugar la jornada técnica sobre aceite de oliva virgen extra y salud, que incluirá la charla del Dr. Escrich, la cata de aceite y el acto de apadrinamiento. El domingo 2 de noviembre, además de la feria de productos de proximidad, estará la caminata en las 8:30h (precio: 5 euros), desayunar de brasa con aceite nuevo Degustus de 9:00h a 11:00h (precio: 3 euros), visitas al Museo del Aceite y el vermú musical en las 13:00h para cerrar el certamen.