El bosque de setas más buscado de España se encuentra a menos de una hora en coche de Lleida

El bosque pintado de Poblet ha sido reconocido por la revista Viajar como uno de los rincones naturales más extraordinarios de España, consolidándose como el paraíso micológico más buscado del país. Ubicado en el municipio de Vimbodí y Poblet, en la comarca tarraconense de la Conca de Barberà, a 50 minutos de Lleida por la AP-7, este espacio natural sobresale por su impresionante catálogo de más de 700 especies de setas, convirtiéndose en un destino imprescindible para los aficionados a la micología y las escapadas a la naturaleza durante este otoño de 2025.

Con la llegada de la temporada otoñal, es una de las actividades más populares entre los amantes del medio natural. Este lugar privilegiado, situado a pocos kilómetros de las montañas de Prades y del Parque Natural de la Sierra de Montsant, ofrece una experiencia única que va más allá de la simple recolección. Los visitantes pueden encontrar especies tan preciadas como los níscalos, las preciadas oronjas o los frioleros, que florecen entre la vegetación, de este singular bosque.

Uno de los elementos más distintivos de este espacio es el conocido 'bosque pintado', una intervención artística creada por Genís Collel que fusiona naturaleza y arte. Esta iniciativa no sólo embellece el paisaje, sino que también rinde homenaje a la rica tradición micológica de la zona. Entre los troncos de los árboles, los visitantes pueden descubrir figuras que representan las diversas variedades de setas autóctonas, creando un recorrido educativo y visual que complementa perfectamente la experiencia natural.

Un itinerario accesible para todos los públicos

La ruta que recorre este bosque singular ha sido diseñada pensando en la accesibilidad y el disfrute familiar. Se trata de un recorrido circular de baja dificultad, prácticamente sin desniveles, que resulta ideal para hacer con niños o para aquellas personas que buscan una excursión tranquila en contacto con la naturaleza. El itinerario combina a la perfección elementos naturales, artísticos y de educación ambiental en una propuesta que se adapta a cualquier tipo de público.

Patrimonio histórico de excepción al alcance

Más allá de sus riquezas naturales, Vimbodí y Poblet esconde un tesoro arquitectónico e histórico de primer nivel: el Monasterio de Poblet. Esta joya del Císter, construida el año 1149, representa el primer prototipo de arquitectura cisterciense en la península ibérica y llegó a convertirse en panteón real de la Corona de Aragón. El cenobio, que desde 1921 ostenta la declaración de Monumento Nacional y desde hace décadas es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, custodia los restos de varios monarcas, entre ellos el rey Jaime I. su excepcional estado de conservación y su valor histórico lo convierten en uno de los conjuntos monásticos más relevantes y visitados del país, complementando perfectamente la experiencia natural del bosque de setas.