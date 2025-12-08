Las estaciones de esquí del Pirineo superan los 56.000 forfaits y los alojamientos llegan al 80% de ocupación durante la Purísima

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les estaciones de esquí del Pirineo de Lleida han cerrado el puente de la Purísima de 2025 con un balance de más de 56.000 forfaits vendidos, confirmando el excelente inicio de la temporada invernal. Este lunes se acaba el primer puente importante de la campaña con cifras que han satisfecho plenamente el sector turístico de la zona, según ha explicado Juan Antonio Serrano, vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Les condiciones meteorológicas favorables han sido determinantes para el éxito de estos días festivos. Serrano ha destacado que "el buen tiempo y la calidad de la nieve han animado a los esquiadores a visitar nuestras estaciones de alpino y de nórdico".

Paralelamente, el sector del alojamiento ha cumplido las previsiones con una ocupación media del 80% en toda la demarcación. Especialmente destacable ha sido el rendimiento de los establecimientos situados a pie de pistas, que han superado el 95% de ocupación.

El detalle de los datos de ocupación muestra un panorama positivo para todo el territorio. Los hoteles del Pirineo han registrado entre un 80% y un 85% de ocupación, mientras que los bungalows próximos a las estaciones de esquí han llegado hasta el 95%. Les casas de turismo rural también han tenido una gran acogida con aproximadamente el 85% de sus plazas reservadas. En contraste, los hoteles de las Tierras de Lleida y los bungalows del resto de la demarcación han tenido unos niveles de reservas más moderadas, entre el 60% y el 80%.

Perspectivas optimistas para la temporada 2025-2026

El vicepresidente del Patronat ha mostrado su optimismo con respecto a las perspectivas para el conjunto de la temporada, asegurando que este buen inicio es "un impulso importante para el conjunto del sector turístico" que les sitúa en buena posición para alcanzar el objetivo de 1,4 millones de forfaits vendidos durante toda la campaña de invierno 2025-2026. Serrano ha querido también recordar que los meses de invierno no sólo ofrecen la oportunidad de disfrutar de la nieve, sino también descubrir la naturaleza, la cultura y la gastronomía que caracterizan tanto el Pirineo como las Tierras de Lleida.