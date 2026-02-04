La firma sueca Quality Travel vuelve a Alguaire con vuelos para esquiadores

El turoperador sueco Quality Travel vuelve a operar en el aeropuerto de Alguaire organizando vuelos de invierno en Lleida para ir a esquiar en el Pirineo. El domingo día 8 de febrero llegará el primer vuelo a las instalaciones leridanas.

Quality Travel dejó de operar en Alguaire en el 2022 por la necesidad de reducir costes después de la pandemia del coronavirus y las restricciones de movilidad, que afectó gravemente a la firma. La última temporada que estuvo en Alguaire también se organizaban vuelos para ir a Baqueira Beret, aunque el coste para promocionar una destinación en concreto también fue elevado y se trasladaron a Tolosa, al suponer una distancia de vuelo y un coste menor que hacerlo a Alguaire.

Está previsto que esta temporada de invierno se alargue hasta marzo. El invierno pasado el aeropuerto leridano recibió a más de 1.300 viajeros en aviones de Polish Airlines entre Lleida y Varsovia contratados por el turoperador polaco Itaka. Los operadores turísticos fueron clave en la estrategia de la Generalitat para dar uso en el aeropuerto años atrás. Entre 2011 y 2018, la mayor parte de los vuelos eran de la firma británica Neilson. Esta contrataba aviones de Thomas Cook, que cayó en bancarrota en el 2019.