Germanor: un aceite de oliva virgen extra arbequina que es tradición pero también mirada hacia el futuro

GERMANOR es mucho más que un aceite. Es todo un surtido de productos mediterráneos: aceite virgen extra, aceites aromatizados, vinagres, olivas, frutos secos... Una marca con mucha historia, nacida en Les Borges Blanques, y que lleva todo un legado de esfuerzo, constancia y sobre todo calidad. Es tradición, pero también mirada hacia el futuro. Nace de la voluntad de compartir lo mejor de nuestra tierra con todo el mundo, y por eso está presente en los principales supermercados del país, haciendo accesible un aceite de oliva virgen extra de calidad, elaborado con aceitunas arbequinas y pensado para el día a día de todos los hogares y familias.

Germanor fue la primera marca española en envasar aceite de oliva virgen extra en botella de vidrio. Este gesto marcó un antes y un después ya que permitía preservar mejor el aceite, dignificar la imagen y mostrar la calidad con orgullo. A partir de aquí, la marca evolucionó con nuevos diseños, etiquetas y campañas que hoy forman parte de la memoria colectiva de muchos hogares.

Aceite GERMANOR.

Su formato se adapta a las necesidades de los hogares, con envases sostenibles de todas las medidas a fin de que formen parte de la rutina gastronómica diaria.

El surtido GERMANOR consiste en:

Aceite de Oliva Virgen Extra de Arbequina en formatos de 5L, 2L, 750ml y 250ml

Almendras de proximidad, tostadas con cuidado y delicadeza.

Aceitunas arbequinas, pequeñas pero intensas, como los paisajes de Ponent .

Vinagres selectos: de manzana, de Módena y de garnacha, para vestir cualquier plato con elegancia.

Aceites aromatizados con limón, guindilla o trufa, recientemente incorporados al surtido y que aportan un toque creativo y sorprendente a la cocina. Ideales para casar con diferentes platos: ensaladas, huevos fritos, pizzas, pescados , carnes...

Sales gourmet: sal fina de roca con hierbas aromáticas y sal fina de roca con especias

GERMANOR es compartir, es raíz y es evolución. Una marca que honra al pasado pero no se queda, porque cree que la mejor manera de preservar la tradición es hacerla crecer.

Germanor es una de las marcas del surtido NOVACOOP.

Un sabor que nos une.

���� Web oficial aceitegermanor.com/ca/

�������� Instagram @saborgermanor

