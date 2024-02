Eurecat participa en un consorci europeu contra la manipulació informativa

Publicado por Redacció Vint-i-dos Verificado por Creado: Actualizado:

El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte europeu Athena, que elaborarà un conjunt d’eines per analitzar i combatre la desinformació i les notícies falses a internet, considerades el risc global més greu per als propers dos anys segons l’Informe de Riscos Globals 2024 del Fòrum Econòmic Mundial.

El projecte Athena s’emmarca en la resposta estratègica de la UE davant l’increment de les amenaces de la manipulació de la informació i la ingerència estrangera.

Per això, analitzarà 30 casos d’amenaces, així com les tàctiques, tècniques i procediments utilitzats pels seus autors, per avaluar el seu impacte i desenvolupar mesures per contrarestar-les. //