e-Maintenance: el servicio técnico de Canon que se anticipa a los problemas

La clave del éxito de Sistemas de Oficina Integra SL, distribuidor oficial de Canon en Lleida, Tarragona y Huesca, no sólo recae en la calidad de sus equipos multifuncionales, sino en su potente servicio técnico, basado en la tecnología e-Maintenance. Este sistema de monitorización remota sitúa la empresa entre los referentes del sector a nivel mundial. “Nuestro objetivo es que el cliente ni se dé cuenta del problema. Lo solucionamos antes de que piense”, explica su CEO, Manuel Urbano, que dirige una plantilla de cerca de 40 personas. Esta filosofía de atención proactiva ha sido fundamental para posicionar como mejor distribuidor de Canon en España durante dos años consecutivos, ante competidores de Madrid, Valencia o Sevilla.

Tecnología que trabaja para ti, 24/7

El sistema e-Maintenance conecta las más de 5.000 máquinas instaladas por la empresa con servidores centrales situados en Japón. Este canal tecnológico permite detectar de forma automática cualquier incidencia técnica, enviando alertas inmediatas a los técnicos. “Si una máquina se encalla una vez, lo vemos. Si se repite, ya sabemos exactamente dónde y por qué”, detalla Urbano. Además, el sistema envía información en tiempo real sobre el nivel de tóner o posibles desgastes mecánicos, lo cual permite enviar recambios o intervenir antes de que el cliente lo necesite. Este funcionamiento proactivo reduce los tiempos de inactividad y mejora de manera notable la experiencia del cliente.

La impresión como servicio integral

El modelo de negocio se basa casi exclusivamente en clientes empresariales. El 90% de los equipos se entregan mediante el sistema de renting, con contratos de ciclos de cinco años y unas cuotas mensuales muy competitivas. Eso permite a los clientes disponer de tecnología de última generación sin tener que hacer una gran inversión inicial. Para empresas con menos necesidades, también se ofrecen opciones de reutilización de equipos, dentro de un modelo de economía circular. “Tenemos equipos revisados a fondo por nuestro servicio técnico, que funcionan como nuevos, a precios más asequibles”, apunta a Urbano.

Una visión global, un servicio local

La información recogida por e-Maintenance no sólo sirve para mejorar el servicio técnico local, sino que alimenta una base de datos mundial que Canon utiliza para mejorar constantemente sus equipos. “Cada nuevo modelo que nos llega ha corregido problemas que el sistema ha detectado en todo el mundo”, explica el CEO, que inició su proyecto en Lleida en 1998 después de haber trabajado para Canon Espanya. Esta combinación de tecnología global y proximidad territorial ha permitido a la empresa alcanzar una facturación anual de seis millones de euros, con un volumen de impresiones que supera los 170 millones de copias anuales –o, como describe gráficamente Urbano, el equivalente en 38 trailers llenos de papel.

Canon , mucho más que impresoras

Aunque el foco principal son los equipos de oficina, Canon también es un referente en tecnología médica, con soluciones para radiología, oftalmología o diagnóstico precoz del cáncer. Una muestra de la capacidad de innovación de esta marca japonesa, y del potencial que puede tener un buen servicio técnico para llevar esta tecnología hasta el último cliente.