Recursos Humanos: empresas formadas por personas

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

El segundo capítulo del pódcast "Estamos abiertos", producido por SEGRE, aborda un tema fundamental para entender la evolución empresarial actual: la función estratégica de los Recursos Humanos (RRHH) en la gestión de personas, cultura interna y futuro del trabajo. Según revela el primer Estudio sobre el Estado de los Departamentos de Recursos Humanos en las Empresas, elaborado por Esofitec, un 71% de las organizaciones considera este departamento como pieza clave dentro de su estructura, y ninguna de las empresas encuestadas lo considera prescindible.

Sin embargo, la realidad no siempre acompaña a la teoría. Como señala Raquel Garcés, profesional con experiencia en RRHH en los ámbitos público, privado y universitario: "A la gente se le llena la boca con esto, pero no se destina presupuesto".

Una reputación que necesita cambio





Durante décadas, los departamentos de RRHH han arrastrado una imagen poco amable, frecuentemente asociada a despidos, amonestaciones o condiciones contractuales desfavorables. "Se le ha visto como un órgano administrativo, no como un aliado estratégico", coinciden los participantes del pódcast: Raquel Garcés, Josep Salvat (consultor de comunicación) y Jesús Gabás (consultor de RRHH).

De hecho, Salvat lo resume con cierta ironía: "Era el especialista en contratar al mejor profesional por el sueldo más bajo posible". No obstante, esta percepción está comenzando a transformarse.

Tal como apunta Jesús Gabás: "Sí, todavía está muy vinculado a tareas administrativas, pero en los últimos años se empieza a destinar más presupuesto. Y esto indica un cambio de visión: se comienza a ver como un departamento estratégico".

Cultura, comunicación y talento





Uno de los grandes desafíos de RRHH es la construcción de la cultura corporativa. Se trata de un proceso lento, que no ofrece resultados inmediatos, y por ello frecuentemente queda relegado a un segundo plano. "La dirección suele priorizar aquello que ofrece un retorno a corto plazo", comenta Salvat. Garcés añade: "Como no tiene un impacto directo como las ventas, cuesta más justificar su valor".

A pesar de ello, retener el talento se ha convertido en una de las principales preocupaciones empresariales. Una de las claves para lograrlo es una buena comunicación interna, capaz de cohesionar equipos, generar confianza y construir una cultura compartida. Esto implica ser transparentes, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero, como admite Garcés, "Es difícil, especialmente en entornos pequeños, donde todo se vive con un componente muy personal".

El departamento de RRHH ideal





El pódcast también plantea una cuestión ambiciosa: ¿cómo sería el departamento de Recursos Humanos ideal? Para Raquel Garcés, debería ser un espacio creativo y flexible: "Lo que hoy haces de una manera, mañana quizás tendrás que hacerlo de otra, según la persona". Para Josep Salvat, el reto está claro: "Un buen departamento de RRHH debería dar a cada persona lo que necesita para ser la mejor versión de sí misma".

Jesús Gabás, por su parte, destaca la importancia de la alineación entre dirección y RRHH: "Cuando esta conexión existe desde el principio, todo lo que se trabaje después dependerá de cada caso concreto. Y aquí la digitalización puede ser una gran aliada: comunicación, selección, evaluación... todo puede mejorar si se utilizan bien las herramientas".

Aunque todavía queda camino por recorrer, parece evidente que los Recursos Humanos están dejando atrás su papel estrictamente administrativo para convertirse en una pieza fundamental en la transformación de las empresas. Un departamento que, cuando se le da voz y recursos, puede marcar la diferencia en lo más importante: las personas.