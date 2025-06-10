Low-Code Copilot revoluciona la gestió del temps

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

La llegada de Low-Code Copilot ha generado un importante debate en el sector tecnológico empresarial sobre el aprovechamiento del tiempo ahorrado mediante estas herramientas de inteligencia artificial. A pesar de las evidentes ventajas que ofrece esta tecnología, pocas entidades profundizan en cómo gestionar eficientemente este recurso temporal que se libera con la automatización de tareas. Una forma efectiva de determinar si se está utilizando correctamente el tiempo ganado es verificar si se emplea con un objetivo claro de transformación. Si la respuesta es afirmativa, se obtienen resultados medibles orientados a objetivos compartidos. En caso contrario, es necesario analizar si se disponen de las herramientas adecuadas para lograrlo o si, a pesar de tenerlas, no se aprovecha todo su potencial. Utilizar productivamente el tiempo ahorrado es sinónimo de avance, especialmente cuando se aplican funciones de Gen AI para entrenar modelos de datos fiables o extraer información valiosa que proporcione insights estratégicos. Esto permite seguir ganando tiempo y, a su vez, distanciarse de los competidores.

La integración de datos

El impulso de los planes estratégicos eficientes comienza con la integración de datos. Solo con un sistema de datos unificado se puede empezar a ganar tiempo, elemento determinante para avanzar hacia la innovación necesaria en el entorno empresarial actual. El tiempo, aunque imprescindible, es difícil de gestionar sin ideas claras que lo acompañen. La falta de tiempo a menudo se utiliza como excusa para no desarrollar conocimientos basados en datos propios que impulsen nuevas ideas. La tecnología Low-Code promueve precisamente esta eficiencia, permitiendo trabajar con datos de los cuales extraer conocimientos e ideas, liberando el tiempo ganado para emplearlo en actividades útiles.

Los retos de la escalabilidad

Uno de los principales problemas aparece cuando no se puede escalar el valor obtenido. Disponer de herramientas desconectadas entre sí y del sistema central crea obstáculos difíciles de superar, ya que representa un nuevo problema de integración que hay que identificar en lugar de intentar ocultarlo. La tecnología cada vez más enfocada a evitar tareas tediosas pone de manifiesto un elemento básico para cualquier transformación: el tiempo para utilizarlo eficientemente. Paradójicamente, se pierde una gran cantidad de tiempo cuando no se consolidan conocimientos e ideas con datos propios integrados para utilizarlos creativamente.

El futuro del Low-Code y la IA Generativa

El momento expansivo que vivirá el Low-Code es evidente y estará liderado por el conocimiento y las ideas. Esta tecnología representa una oportunidad para cambios trascendentes que llegarán a todos los negocios, revolucionando la eficiencia operativa. Con la IA, cualquier persona puede utilizar tecnología avanzada sin conocimientos de programación. La tecnología de bajo código no solo puede ser utilizada por cualquier persona, sino que también puede ser creada si se disponen de datos consolidados en su sistema centralizado. Las herramientas de IA Generativa ya son imprescindibles en aplicaciones y software, gracias al valor que aportan tanto a los usuarios como a los desarrolladores, acelerando la entrega de productos específicos que ayudan a automatizar procesos y analizar datos en tiempo real.

Copilot: herramientas estratégicas para ganar tiempo