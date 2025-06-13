Bluesnarfing: alerta por ataques Bluetooth a dispositivos desactualizados

Imagen de varios botones, entre los que se encuentra el que activa y desactiva el Bluetooth.Unsplash

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

El Bluesnarfing se ha convertido en una amenaza creciente para la seguridad digital de los usuarios. Esta técnica combina dos términos ingleses: Bluetooth, la conocida tecnología de conexión inalámbrica, y "snarf", que hace referencia a la copia o extracción no autorizada de datos. Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para acceder de forma ilícita a dispositivos y obtener información confidencial como contactos, mensajes o datos bancarios.

La gravedad de estos ataques radica en que cualquier dispositivo con Bluetooth activado y configurado en modo visible puede ser víctima, especialmente si carece de actualizaciones de seguridad recientes. Los expertos advierten que esta información robada suele utilizarse posteriormente para campañas de spam, ataques de phishing o incluso para cometer fraudes económicos directos contra las víctimas.

¿Cómo funciona este tipo de ataque?

El proceso de Bluesnarfing se produce cuando los atacantes explotan fallos en los protocolos de comunicación Bluetooth para infiltrarse en dispositivos cercanos. Para ello, necesitan estar a una distancia relativamente corta, normalmente no superior a los 15 metros, y que el dispositivo objetivo tenga el Bluetooth activo y visible.

Los ciberdelincuentes utilizan herramientas específicamente diseñadas para aprovechar estas debilidades en los protocolos, lo que les permite acceder a datos personales sin que el propietario del dispositivo lo perciba. Este tipo de ataques resulta particularmente peligroso en espacios públicos concurridos como centros comerciales, aeropuertos o eventos masivos, donde los atacantes pueden pasar desapercibidos mientras llevan a cabo sus actividades maliciosas.

Señales de haber sufrido un ataque

Detectar si se ha sido víctima de Bluesnarfing puede resultar complicado, ya que estos ataques suelen ejecutarse de manera sigilosa. No obstante, existen varios indicios que pueden alertar sobre un posible compromiso de seguridad:

- Comportamiento anómalo del dispositivo: bloqueos inesperados o envío de mensajes no autorizados desde aplicaciones pueden ser señales de que alguien ha accedido al terminal.

- Aumento repentino del consumo de batería: si la batería se agota con mayor rapidez sin explicación aparente, podría indicar la presencia de procesos sospechosos ejecutándose en segundo plano.

- Conexiones desconocidas: la aparición de dispositivos no reconocidos en el historial de conexiones Bluetooth puede ser un claro indicio de Bluesnarfing.

- Actividad sospechosa en cuentas personales: inicios de sesión no autorizados, compras extrañas o movimientos bancarios irregulares podrían ser consecuencia directa del robo de datos mediante esta técnica.

Consecuencias para los usuarios afectados

Las repercusiones del Bluesnarfing pueden ser graves y afectar diversos aspectos de la seguridad digital y personal de las víctimas:

- Sustracción de información personal: los atacantes pueden acceder a contactos, mensajes, fotografías o credenciales almacenadas en el dispositivo, utilizándolos posteriormente para fraudes, chantajes o extorsiones.

- Fraudes económicos: con la información bancaria capturada, los ciberdelincuentes pueden realizar transacciones no autorizadas directamente desde las cuentas de las víctimas.

- Violación de la privacidad: documentos confidenciales o fotografías privadas podrían ser publicados o vendidos en la deep web a través de mercados clandestinos.

- Propagación mediante ataques secundarios: el acceso a las listas de contactos permite a los atacantes enviar mensajes fraudulentos a otras personas, multiplicando el alcance y los daños potenciales.

Medidas de protección efectivas

Afortunadamente, es posible protegerse contra el Bluesnarfing adoptando algunos hábitos de seguridad sencillos pero efectivos:

- Desactivar el Bluetooth cuando no se utilice: esta simple práctica reduce drásticamente la posibilidad de ser detectado por posibles atacantes.

- Evitar el modo visible: configurar el Bluetooth para que no sea detectable por otros dispositivos disminuye significativamente el riesgo de sufrir un ataque.

- Rechazar conexiones desconocidas: no aceptar solicitudes de emparejamiento de dispositivos no reconocidos y configurar el terminal para que solicite autorización antes de conectarse automáticamente.

- Modificar la contraseña predeterminada: cambiar la clave por defecto del Bluetooth por una única y segura dificulta considerablemente la labor de los atacantes.

- Eliminar dispositivos enlazados en desuso: revisar periódicamente la lista de equipos emparejados y suprimir aquellos que ya no se utilicen reduce las posibles vías de acceso no autorizado.