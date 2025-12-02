Raida M., la primera artista catalana creada con Inteligencia Artificial

La industria musical parece abonada a una reinvención constante. Desde un punto de vista contemporáneo, ha vivido el auge y la caída de los soportes físicos, ha visto cómo lo digital la llevaba a una muerte anunciada por culpa de la piratería, y cómo lo digital mismo la salvó con la aparición de las plataformas digitales. Y ahora, queridos lectores, toca hablar de la IA, una irrupción que lo cambiará todo, que al principio parecerá que lo destruirá absolutamente todo y que, finalmente, quizás sea la salvación, de nuevo, del sector.

Toca hablar de Raida M., un proyecto del belianense Ángel Fabregat, quien asegura que es la primera artista virtual catalana creada con IA y que publica un disco íntegramente en catalán en las plataformas. Este proyecto es una intersección histórica entre la tradición literaria y la innovación tecnológica, dando voz y melodía a la obra poética de Fabregat a través de una intérprete digital.

La aparición de Raida M., más que un hito tecnológico, podría considerarse la culminación de un anhelo artístico de larga trayectoria, arraigado en la difusión limitada de sus cinco libros publicados. Un reportaje sobre Leonard Cohen, quien comenzó a cantar su poesía para llegar a un público más amplio, le dio la idea.

Entonces Fabregat, administrador de sistemas informáticos y curioso por naturaleza, recurrió a la tecnología para dar voz a sus versos. Su solución no sería una herramienta anónima, sino una creación con una identidad profundamente personal, un homenaje que daría nombre y rostro al proyecto.

UN HOMENAJE PERSONAL Y UN PROYECTO PIONERO

Detrás de los algoritmos que dan vida a Raida M. se esconde una historia profundamente humana. El proyecto es un tributo íntimo a la madre del creador, Raimunda, de 82 años, a quien le gustaba cantar de joven. El nombre “Raida M.” hace referencia directa, y el avatar de la artista está inspirado en fotografías de cuando era joven, siendo “muy parecido a cómo era ella de joven”.

Raida M con la madre del autor

El vínculo entre la artista virtual y su madre es evidente. Además, el carácter pionero de Raida M. es incuestionable. Es la primera artista virtual que publica un álbum completo en catalán en plataformas globales como Spotify, marcando un hito en la historia de la música catalana y posicionándose como un referente en la evolución del arte generado por IA a nivel cultural. Y abrirá camino, seguro.

La creación de Raida M. es todo un ejercicio de producción musical profesional, sin serlo formalmente. Ángel Fabregat actúa como productor, navegando el complejo ecosistema de la industria para dar vida al proyecto. Cada canción se crea en la plataforma de IA Suno, donde Fabregat proporciona sus textos poéticos, con indicaciones estilísticas detalladas para guiar la composición. Los prompts (indicaciones) incluyen la letra por estrofas, el estilo musical deseado y parámetros técnicos como el BPM y la tonalidad musical, permitiendo un control creativo de nivel profesional.

Raida M con la madre del autor

Para la creación del avatar y su consistencia visual, utiliza la herramienta especializada Apop. Entrenó un modelo personalizado a partir de 10 fotografías de referencia de su madre para garantizar que Raida M. mantuviera siempre una imagen coherente en todos los contenidos gráficos. Para los videoclips y contenidos audiovisuales utiliza plataformas como OpenArt, específica para vídeos musicales, y Hedra, destacada por su alta calidad en la sincronización labial, elemento crucial para la credibilidad de la artista virtual. El lanzamiento ha seguido un riguroso proceso que incluye el registro del nombre artístico para garantizar su exclusividad, el uso de distribuidoras musicales para publicar en Spotify y otras plataformas, y la afiliación a la SGAE para la gestión profesional de los derechos de autor de las letras.

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Como principal herramienta de promoción, Fabregat ha utilizado la plataforma Groover, un servicio que conecta artistas emergentes con actores influyentes de la industria, como curadores de playlists, DJ y medios de comunicación. “Aunque inicialmente muchos de estos rechazaban las canciones al detectar que eran generadas por IA, la calidad de las composiciones ha ido abriendo puertas progresivamente.”

El punto de inflexión fue cuando la canción Lento, un tema de estilo Latin House, fue aceptada por Radio Caribe, una emisora que se transmite para todo el Caribe desde múltiples países. Actualmente, la presencia digital de Raida M. incluye 36.000 seguidores en YouTube y 400 oyentes mensuales en Spotify. Su música ha sido incluida en más de 80 playlists en Spotify y ha obtenido cobertura mediática internacional, con artículos publicados en medios de Brasil, Canadá y Argentina durante 2024 y principios de 2025.

Además, últimamente ha aparecido en listas de medios especializados como artista de la semana. A pesar de que estas cifras puedan ser modestas en comparación con artistas tradicionales consolidados, representan un éxito notable para un proyecto pionero que parte de cero.

DESAFÍOS Y SOLUCIONES CREATIVAS

El camino de Raida M. no está exento de dificultades. Las redes sociales y plataformas digitales no están diseñadas para artistas que no son reales. Instagram bloqueó temporalmente la cuenta de Raida M. argumentando que “esta persona no existe”. YouTube también presentó obstáculos para obtener la acreditación de canal oficial de artista, cosa que Fabregat ha conseguido recientemente. Estos retos técnicos se han visto acompañados de situaciones curiosas que reflejan la novedad del concepto.

Fabregat explica que ha recibido mensajes de usuarios que querían quedar con Raida M. para cenas o encuentros personales, sin entender que se trata de una artista virtual. También ha recibido ofertas de agencias de representación, incluso de Londres, interesadas en contratar a Raida M. para conciertos, lo que demuestra tanto el interés que genera el proyecto como la confusión que aún existe en torno a esta nueva forma artística.

EL ASPECTO LEGAL Y DE DERECHOS DE AUTOR

La gestión de derechos y propiedad intelectual ha sido una prioridad para Fabregat desde el inicio. Registró legalmente el nombre “Raida M.” para proteger la identidad de la artista y formalizó la afiliación a SGAE y Cedro para la gestión de los derechos de autor.

Todas las canciones obtienen un código ISRC único, que acredita la propiedad de cada grabación. Fabregat también ha obtenido el dominio Raida.music, un dominio de nivel superior que requiere un proceso de validación riguroso que certifica el estatus de artista del solicitante. En cuanto al contenido, se ha tenido cuidado de no vulnerar derechos de autor de terceros, utilizando letras propias, textos de dominio público (como obras de Federico García Lorca) o canciones tradicionales sin derechos vigentes (como Bella Ciao).

EL CREADOR Y VISIÓN DE FUTURO

“Mi objetivo principal no es económico, sino difundir lo que he escrito durante toda una vida. Este proyecto me permite transformar mi poesía y mis relatos, publicados en libros, en un formato nuevo y emocionante como son las canciones. La mayor satisfacción es ver la emoción de mi madre al escuchar a Raida M. cada día. Más allá del componente personal, sé que este proyecto quedará para siempre como el primero en la historia de la música catalana generada con inteligencia artificial”, declara.

Raida M, en plena actuación virtual

Ángel Fabregat es un escritor con una larga trayectoria en el mundo literario. Miembro de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, ha ganado más de 100 premios literarios y ha publicado cinco libros a lo largo de su carrera. Entre sus galardones más destacados se encuentra el premio Ciudad de Sagunto o el premio Drac. Informático de vocación, se subió al tren de la primera gran ola digital con los ordenadores personales y MS-DOS. Después vivió la llegada de Internet, y ahora, a las puertas de la jubilación, se ha sumergido de lleno en la revolución de la inteligencia artificial.

IMPACTO EN LA CULTURA

El proyecto Raida M. representa una puerta que se abre a la innovación cultural catalana. En un momento en que las lenguas minoritarias luchan por mantener su presencia en los entornos digitales, estas iniciativas demuestran que el catalán puede ser pionero en las nuevas formas de expresión artística. Aunque existen proyectos similares en mercados como el japonés, la verdadera oportunidad radica en una brecha de mercado evidente en Europa.

Raida M, en plena actuación virtual

Mientras la creación de música con IA comienza a popularizarse, la profesionalización de su ciclo de vida completo —desde el registro legal y la creación de marca hasta la distribución sistemática y la promoción en plataformas globales de streaming— es un territorio en el que los competidores europeos aún están rezagados. Esta situación ofrece una ventana de oportunidad única para capitalizar esta carencia y establecer un liderazgo sólido en un nicho innovador de alto crecimiento.

El fenómeno de Raida M. también plantea cuestiones sobre el futuro de la creación artística en la era de la IA, ya que el proyecto de Fabregat demuestra cómo la tecnología puede ser una nueva herramienta al servicio de la creatividad, permitiendo que contenidos literarios valiosos encuentren nuevas vías de expresión y lleguen a audiencias más amplias. Y, claro, ampliable a otros entornos.

Preguntado por el futuro de la industria, el creador tiene claro que “falta muy poco para que, por ejemplo, podamos ver una película en Netflix hecha solo para nosotros. Que le demos un nombre de un personaje y una acción y nos elabore el audiovisual en tiempo real”. Todo con IA. Si queréis escuchar las canciones de Raida M., podéis hacerlo en sus plataformas de streaming: principalmente Spotify (escaneando el código superior) y YouTube. Si entráis hoy podréis escuchar la última creación, recién salida del horno, No Surrender, de Bruce Springsteen.