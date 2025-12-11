Los Reels de Instagram caen un 35% mientras YouTube gana visualizaciones

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

El panorama de redes sociales experimenta una transformación significativa según revela el reciente Estudio de Redes Sociales 2026 de Metricool. La investigación, basada en el análisis de más de un millón de cuentas y casi 40 millones de publicaciones, muestra cómo los cambios algorítmicos están reconfigurando el consumo de contenidos en las principales plataformas digitales.

El informe, presentado hoy, constituye el mayor análisis realizado por Metricool hasta la fecha, examinando el comportamiento real de 1.059.949 cuentas sociales a través de diez plataformas principales, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube y las emergentes Bluesky y Threads. Los resultados señalan una clara tendencia: la saturación del vídeo corto comienza a pasar factura a formatos como los Reels de Instagram, mientras que plataformas enfocadas en contenido de mayor duración y comunidad ganan terreno.

Entre los hallazgos más destacados del estudio figura el notable descenso del 35% en el alcance de los Reels de Instagram, acompañado por una caída del 31% en el alcance de publicaciones convencionales. Estos datos sugieren un cambio en las prioridades algorítmicas de la plataforma y una posible saturación del formato de vídeo corto que durante años dominó las estrategias de contenido digital.

TikTok mantiene su liderazgo pese a la reducción de contenido

A pesar de registrar una disminución cercana al 17% en el número promedio de vídeos publicados, TikTok continúa siendo la plataforma con mayor alcance medio (28.482) e interacciones por publicación (944). Además, lidera en potencial de crecimiento, con más del 17% de las cuentas aumentando su base de seguidores durante el período analizado.

El resurgimiento de Facebook y el crecimiento de YouTube

Contrariamente a las predicciones sobre su declive, Facebook ha experimentado un sorprendente repunte del 51% en alcance orgánico, acompañado de aumentos del 57% en impresiones y del 56% en interacciones. Por su parte, YouTube consolida su posición como plataforma preferida para contenido de larga duración, con un incremento del 30% en visualizaciones por vídeo y un 25% más de publicaciones semanales.

Plataformas emergentes ganan relevancia

El estudio también destaca el creciente papel de nuevas plataformas como Threads y Bluesky. La primera ha logrado generar un promedio de 1.536 impresiones y casi 25 interacciones por publicación, mientras que Bluesky registra el mayor nivel relativo de engagement entre las plataformas emergentes, con 16,38 interacciones por post de media.

LinkedIn pierde impulso tras años de crecimiento

La red profesional por excelencia muestra signos de saturación con caídas del 23% en impresiones y del 14% en interacciones. Esta tendencia sugiere que las marcas deberán refinar sus estrategias de contenido para destacar en un entorno B2B cada vez más competitivo.

Google Business Profile demuestra su valor para negocios locales

Las empresas con presencia local han obtenido beneficios tangibles de su actividad en Google Business Profile, con aumentos del 13% en reservas, 34% en solicitudes de direcciones y un significativo 78% en pedidos de comida, confirmando la importancia de esta plataforma para convertir visibilidad en resultados comerciales concretos.

"Los datos de este año muestran que los creadores ya no pueden depender del hype del vídeo corto", ha declarado Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool. "El alcance de Reels está bajando y la saturación algorítmica es real. Estamos viendo que los entornos orientados a comunidad y formatos largos ganan fuerza —como YouTube, Threads y Bluesky— ofreciendo un engagement más sólido y consistente. La brecha se amplía entre quienes usan IA para afinar su voz y quienes dependen de automatización sin esfuerzo. Las audiencias están premiando profundidad, autenticidad y constancia".

El estudio de Metricool, basado en datos reales y orgánicos recogidos durante el último año, ofrece una visión completa del comportamiento actual de las audiencias digitales y proporciona orientación estratégica para marcas, creadores y agencias de cara a optimizar su presencia en redes sociales durante 2026.