La investigación del GREISI de la Universidad de Lleida: investigación que vuelve a la gente

Cuando se habla de “investigación”, a menudo imaginamos laboratorios cerrados, llenos de aparatos sofisticados y datos difíciles de interpretar. Pero existen otras formas de investigación —igual de rigurosas y valiosas— que miden su éxito en cambios concretos y reales en las personas y en los entornos donde viven. Desde la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, el Grupo de Investigación en Educación para la Salud, Enfermería, Sostenibilidad e Innovación (GREISI) trabaja precisamente aquí: en el punto donde la mejor evidencia disponible se transforma en intervenciones que mejoran el bienestar de las personas y reducen las desigualdades.

Reconocido como grupo emergente por la Generalitat de Catalunya en 2021, el GREISI es fruto de la suma de trayectorias diversas y del relevo generacional de equipos anteriores. Nace con una idea simple y potente: realizar investigación aplicada con retorno social, alineada con el Plan de Salud de Cataluña 2021–2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su trabajo conecta universidad, servicios y comunidades, y pone la ciencia al servicio de las personas. El grupo articula su actividad en cuatro ejes que se retroalimentan: Educación para la Salud (EpS), Enfermería, Sostenibilidad e Innovación.

Educación para la Salud: aprender a decidir en salud



La EpS es el motor transversal del GREISI. No se trata solo de transmitir información, sino de capacitar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud. Un ejemplo es la participación en el proyecto IlerCOVID, donde, a partir de la detección de las necesidades formativas de la población, se diseñó, implementó y evaluó un taller gratuito —“Repensar la COVID-19”— para mejorar conocimientos prácticos y capacidades de afrontamiento ante pandemias. Lavado de manos eficaz, desmontaje de mitos y gestión emocional: contenidos aparentemente sencillos que, aplicados a escala comunitaria, consolidan hábitos y evitan riesgos. En la misma línea, el grupo cuenta también con el proyecto INSPIRA —vigente hasta 2026—, que diseña y evalúa un programa de EpS para el bienestar emocional del alumnado del Grado en Enfermería en las universidades públicas catalanas. La entrada a la universidad es una etapa de alto estrés, especialmente en las ciencias de la salud. INSPIRA interviene desde el primer curso con actividades adaptadas a necesidades reales, previamente identificadas, para reforzar la autorregulación emocional, el apoyo entre iguales y la capacidad de pedir ayuda.

Enfermería: cuidar mejor para vivir mejor



Ocho de las nueve investigadoras que integran el grupo son enfermeras. La asistencia y la experiencia clínica son la columna vertebral del grupo. Uno de los proyectos destacados es GEL-AID (2025–2027), que valida la eficacia de un agua gelificada de origen algal para una hidratación segura y eficaz en personas mayores institucionalizadas con dificultades de deglución. El proyecto no solo analiza la seguridad del producto, sino también si reduce la deshidratación, las infecciones asociadas y si es coste-efectivo en comparación con las alternativas habituales. Innovación con criterio: útil para las personas mayores y viable para las residencias. Este enfoque práctico y centrado en la persona es una constante en la investigación del GREISI. Cuidar mejor no es solo una cuestión técnica, sino también humana, y el grupo lo demuestra con cada proyecto.

Sostenibilidad: salud, tecnología y calor extremo



La salud también se juega en el entorno. En uno de los paquetes de trabajo del proyecto HIDROPONENT, el GREISI ha probado robots asistenciales para personalizar y reforzar la hidratación en personas mayores institucionalizadas en residencias durante los meses más cálidos. Recordatorios, actividades y registro de la ingesta hídrica en tiempo real: tecnología al servicio de un hábito tan simple como esencial. Otro paquete de trabajo del mismo proyecto se adentra en el mundo agrícola, concretamente en las condiciones de los temporeros que trabajan bajo estrés térmico. Mediante sensores de sudor en tiempo real, el grupo ha podido detectar deshidratación de forma precoz y preparar intervenciones de reposición de líquidos y electrolitos ajustadas al contexto. Una investigación que no solo observa, sino que actúa. A escala internacional, el GREISI cuenta también con un proyecto sobre el derecho humano al agua potable en Guédé Village (Senegal). La iniciativa combina infraestructura de acceso, formación en salud y perspectiva de género para aliviar la carga que recae —demasiado a menudo— en mujeres y niños, y reducir enfermedades de origen hídrico. Aquí, la participación comunitaria y la sostenibilidad a largo plazo no son solo deseos: forman parte de la metodología.

Innovación: simular para humanizar



Como profesoras universitarias, las integrantes del GREISI saben que la transferencia del conocimiento también pasa por el aula. Con la Asociación Española Contra el Cáncer impulsan el proyecto Comunicar es Humanizar, un programa formativo de simulación clínica para mejorar la comunicación con pacientes oncológicos y sus familias. Se entrevista a pacientes, familias, profesionales y estudiantes para diseñar escenarios con distintos niveles de complejidad comunicativa. A través de la simulación y la etapa de reflexión se pone a la persona en el centro y se refuerzan las competencias del personal sanitario. La innovación docente no es solo una herramienta pedagógica, sino una vía para transformar la práctica clínica. La simulación no reproduce la realidad, la prepara: es un espacio donde el error educa, la reflexión transforma y el aprendizaje arraiga.

¿Por qué esto también es ciencia?



Porque se responde con datos e impacto. El GREISI evalúa necesidades, interviene y mide el cambio, y ese es el corazón de la investigación aplicada. Cuando una persona mayor bebe suficiente gracias a un recordatorio inteligente, cuando un estudiante aprende a pedir ayuda y a acompañar mejor, cuando una comunidad tiene agua potable, la ciencia ha hecho exactamente lo que debe hacer: mejorar vidas. Esta es la investigación que vuelve a la gente. Y es también la que fortalece el sistema de salud: integra la mirada de la Atención Primaria y Comunitaria, conecta servicios con comunidades y convierte la EpS en un verdadero acelerador de equidad.

