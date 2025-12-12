Premio a la plataforma robótica ROVAG

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

La empresa GeoEntec Environment Technologies ha ganado el premio al “Proyecto del Año” que otorga el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, por la solución ROVAG, que ha puesto en funcionamiento una plataforma robótica autónoma para la aplicación de tratamientos fitosanitarios en cultivos como bayas y hortalizas, en el desarrollo de la cual ha contado con Eurecat como principal desarrollador e integrador tecnológico.

Gracias a la inteligencia artificial, ROVAG, que se ha podido ver en funcionamiento en el Agrobiotech Innovation Forum en Fira de Lleida, también planifica trayectorias seguras, evita obstáculos, cuenta frutos y hojas, y detecta plagas o enfermedades de manera temprana.