La spin-off de la Universitat de Lleida Nema Health consigue un millón de euros para combatir el melanoma metastásico

NEMA HEALTH ha cerrado su primera ronda de financiación seed por un importe total de 1,06 millones de euros. La compañía biotecnológica especializada en inmunoterapias personalizadas para el tratamiento del cáncer ha logrado esta inyección de capital mediante una ampliación de 730.000 euros y una subvención de 335.000 euros concedida por el programa NEOTEC del CDTI en su convocatoria de 2025.

En la operación han participado BCN PEPTIDES, referente en la fabricación de péptidos bioactivos con más de tres décadas de trayectoria, así como inversores de las redes de business angels EconomistesBan, perteneciente al Colegio de Economistas de Catalunya, y MedAngels, vinculada al Colegio de Médicos de Barcelona. Además, personas cercanas al entorno del equipo fundador han respaldado económicamente el proyecto.

Los recursos obtenidos permitirán a la firma acelerar el desarrollo preclínico de Onconeovac, su inmunoterapia personalizada para tumores sólidos que combina neoantígenos tumorales con péptidos DIF, unos péptidos inmunoestimuladores protegidos por patente en diferentes territorios. Asimismo, la compañía explorará la aplicación de esta tecnología en otros tipos de tumores y en el ámbito veterinario.

Onconeovac frente al melanoma avanzado

Actualmente, el proyecto se centra en el tratamiento del melanoma en estadios avanzados, con el objetivo de actuar en combinación con otras terapias. Según las estimaciones disponibles, cada año se diagnostican 330.000 nuevos casos de melanoma a nivel mundial, y aproximadamente 60.000 personas fallecen a causa de esta enfermedad.

Alrededor de un 15-20% de los melanomas se diagnostican en estadio III o IV, es decir, como enfermedad regional avanzada o metastásica. La supervivencia en estos casos varía considerablemente según el subtipo, la localización de la metástasis y los tratamentos disponibles, situándose de forma orientativa en el 25% transcurridos cinco años desde el diagnóstico.

Los principales retos que NEMA HEALTH pretende abordar con Onconeovac incluyen la resistencia y la falta de respuesta a la inmunoterapia, la toxicidad de los tratamientos y el manejo del alto riesgo de recaída. Los resultados obtenidos en estudios con animales indican que Onconeovac podría prevenir el desarrollo tumoral, además de reducir el crecimiento de los tumores de forma similar al anti-PD1, una de las inmunoterapias más utilizadas en melanoma metastásico, y hasta cuatro veces más cuando se administra conjuntamente con el anti-PD1.

Alianza estratégica con BCN Peptides

Olga Rué, CEO de NEMA HEALTH, ha declarado: "Además de agradecer la confianza depositada por los nuevos inversores en el proyecto que estamos llevando a cabo, me gustaría destacar la relevancia estratégica que tiene la entrada de BCN Peptides como socio industrial. Su experiencia en la fabricación de péptidos nos garantiza la escalabilidad necesaria para producir Onconeovac con los máximos estándares de calidad".

La directiva ha añadido que "la inversión recibida, sumada a la ayuda del CDTI, nos permite centrar todos los esfuerzos en desarrollar una inmunoterapia que pretende crear impacto mejorando el tratamiento del melanoma metastásico y ofrecer nuevas esperanzas a los pacientes, sin descartar que la tecnología se pueda aplicar a muchos otros tipos de cáncer con limitadas opciones terapéuticas".

Profesionalización de la estructura societaria

Con el cierre de esta ronda, la compañía profesionaliza su estructura mediante la creación de un nuevo Consejo de Administración formado por Olga Rué como CEO y consejera delegada, Marta Corral en calidad de CSO, Anna Parente en representación de BCN Peptides y Luis Ruiz como consejero independiente.

NEMA HEALTH es una spin-off biotecnológica de la Universitat de Lleida y del Instituto de Investigación Vall d'Hebron fundada en 2024 por Olga Rué y los científicos Marta Corral, Joan Verdaguer y Jordi Barquinero. Con domicilio social en Lleida, la compañía nació del programa de transferencia tecnológica The Collider de la Mobile World Capital Barcelona.

La firma desarrolla inmunoterapias personalizadas para el tratamiento del cáncer con el objetivo de mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes, utilizando una familia de péptidos protegidos por patente que potencian la respuesta del sistema inmunitario en la lucha contra las células tumorales.