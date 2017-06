La producció d'ametlles a Lleida pot créixer fins a un 50 per cent amb millores en el reg

Diputació i IRTA comencen a divulgar estudis en curs per augmentar la rendibilitat d’aquest cultiu

Els ametllers de regadiu multipliquen ja la producció dels de secà a Lleida, però encara hi ha marge per augmentar fins a un 50 per cent el rendiment de cada arbre mitjançant millores en les tècniques de reg. Així es desprèn dels primers estudis de l’IRTA i la Diputació per incrementar la rendibilitat d’aquest cultiu.



Aquesta investigació, iniciada el 2015 amb la plantació experimental de l’ens provincial a Maials, es prolongarà fins al 2025. Les seues conclusions es difondran a través d’una comissió creada aquest dijous juntament amb comunitats de regants, grans productors d’ametlles i organitzacions agràries (vegeu les claus).

El president de la Diputació, Joan Reñé, va destacar el valor d’aquests estudis, dedicats a un dels principals cultius que s’implanten en nous regadius de Lleida i que incideixen sobre l’ús òptim de l’aigua, “un factor limitant en la producció”. Els ametllers ocupen ja més de 15.000 hectàrees de regadiu a Lleida i la seua superfície augmenta any rere any, mentre que disminueix en secans.

El director de la investigació i membre de l’IRTA, Joan Girona, va explicar que els ametllers poden arribar a 3.000 quilos d’ametlles per hectàrea i any amb dotacions de reg anuals per sobre de 7.000 metres cúbics d’aigua en regadius com el Canal d’Urgell i Pinyana.



Amb una quantitat d’aigua menor, de 2.000 metres cúbics per hectàrea a l’any, poden assolir els 2.000 quilos per hectàrea al Segarra-Garrigues, Segrià Sud i Garrigues Sud. Membres de les comunitats de regants van apuntar que aquestes xifres superen la mitjana actual.

“La producció de cada ametller és proporcional al volum de la copa”, va indicar Girona, que va apuntar que el creixement adequat de l’arbre s’aconsegueix mitjançant degotejos que humitegin “una àmplia superfície” perquè les arrels s’expandeixin.



D’altra banda, en aquest sentit va advertir que un reg inadequat “pot reduir la producció a la meitat” i que cada episodi d’estrès hídric afecta les collites d’anys posteriors.



Les claus