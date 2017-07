Condemnat per alegrar-se de la mort d’un mosso a la Fuliola

Accepta una multa de 1.800 € per injúries a Twitter a cossos de seguretat en una sentència sense precedents || Un menor va acabar sent absolt pel mateix cas

La titular del jutjat penal número 1 de Lleida va dictar ahir una sentència sense precedents al condemnar un jove per alegrar-se a les xarxes socials de la mort del mosso d’esquadra que va morir la matinada del 31 de desembre del 2014 en un accident de trànsit a Boldú, a la Fuliola. La jutge va condemnar in voce un jove lleidatà de 22 anys, D.P.E., al pagament d’una multa de 1.800 euros per un delicte d’injúries greus.

Va ser un judici de conformitat després que Fiscalia i defensa arribessin a un acord abans que comencés. El Ministeri Públic tenia previst sol·licitar el pagament d’una multa de 4.200 euros (deu mesos de multa a raó de 14 euros diaris) però després de l’acord, que comportava que l’acusat reconegués els fets, la va rebaixar a 1.800 euros (dotze mesos de multa a raó de cinc euros diaris). Se’l va condemnar per l’article 504 del Codi Penal, que diu que “els que injuriessin o amenacessin greument els Exèrcits, classes o cossos i forces de seguretat, seran castigats amb la pena de multa de dotze a divuit mesos”. La sentència és ferma ja que les parts es van comprometre a no recórrer-la. El jove va escriure comentaris injuriosos a Twitter amb expressions com “a prendre per cul, un mosso menys” o “cap aquest animal sento menyspreu”.



La sentència és ferma perquè va ser un judici per conformitat i les parts no la recorreran

La sentència dictada ahir a Lleida és totalment oposada a la dictada el mes d’abril passat per l’Audiència, que va absoldre un altre processat per aquest cas. El jove, que va fer uns comentaris similars, havia estat condemnat pel jutjat de Menors (quan els va fer era menor d’edat) a la pena de set mesos de treballs socioeducatius per un delicte d’injúries greus.

Tanmateix, el tribunal provincial va acceptar el recurs presentat pel seu advocat, va revocar la sentència del jutjat de Menors i el va absoldre al considerar que, encara que els fets eren del tot reprovables, havia de prevaler la llibertat d’expressió.

El tribunal va desestimar el recurs interposat pels sindicats de mossos SPC, SME i CAT contra la resolució d’un jutjat que mesos abans va arxivar la denúncia. “Per totes les vides que han fotut els putos bastards només fan que fotre al poble, que es fotin!” i “Avui brindarem per aquest mosso mort!” van ser alguns dels comentaris.

Altres denúncies a Barcelona es van acabar arxivant

? L’Audiència de Barcelona va arxivar el mes d’abril passat la denúncia contra diversos internautes que van injuriar a les xarxes socials dos mossos d’esquadra morts en acte de servei, l’agent lleidatà i un altre que va morir a començaments del 2015 a Sant Quirze del Vallès en un cas similar. El tribunal va concloure que la seua “reputació” no queda afectada per uns comentaris “irrellevants”, que va circumscriure al “fenomen trol”.