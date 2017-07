Alerten del risc de despoblació en 4 pobles de Lleida

Bausen (Aran), Cava (Alt Urgell), Fulleda (les Garrigues) i Guimerà (Urgell) es troben en risc irreversible de despoblació, segons un informe de Joaquín Recaño, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Recaño va explicar ahir que són municipis petits que pateixen processos de despoblació des del segle XIX, envellits i amb baixa natalitat i problemes estructurals. A l’informe explica que “el procés de despoblació és el resultat de diferents fenòmens” i el principal motiu és “l’emigració dels joves a la recerca d’oportunitats laborals i educatives a les ciutats”. L’alcaldessa de Bausen, Veronique Fontan, va explicar ahir que “no hi ha incentius” ni ajuts per anar a viure a un poble com el que ella dirigeix, on gairebé el 80 per cent de la població és gent gran.



A Lleida, un 52 per cent dels municipis (121 localitats d’un total de 231) tenen menys de 500 habitants i catorze d’aquests en tenen menys de 100, segons es desprèn de les dades de l’IDESCAT. Europa ja estudia mesures per frenar aquests fenòmens demogràfics. D’altra banda, el secretari de Muntanya del PSOE, Francés Boya, va explicar a l’executiva del PSC a Lleida que l’objectiu de la seua secretaria és “combatre els problemes d’abandó de les zones rurals” i que es “reforçarà la defensa i l’acció en favor del món rural”.