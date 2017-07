Reñé carrega contra el síndic per la foto de l’assentament

L’acusa de donar una imatge “injusta” de l’agricultura a Lleida || El ple aprova dos plans locals per valor de 25,4 milions

El president de la Diputació, Joan Reñé, va tenir ahir unes paraules dures per al síndic de Greuges, Rafel Ribó, per la fotografia que va fer pública dilluns visitant un assentament precari de temporers a Lleida i el va instar a visitar també els “caixers de Barcelona”, on dormen sovint persones sense sostre. El síndic va obrir un expedient informatiu i va demanar a institucions com la Diputació que s’impliquin a posar fi a aquestes situacions. Reñé va qualificar d’“injusta” la imatge aportada després de la visita de Ribó i va avisar que “s’està creant un caldo de cultiu innecessari” que dóna una referència del camp de Lleida que no respon a la realitat. El va titllar de “poc equitatiu” i va veure “molt greu” mostrar només la “punta d’un iceberg” quan “les coses es fan bé”.

Reñé va fer aquestes declaracions després del ple de la corporació, en el qual es va aprovar obrir la convocatòria de dos plans d’ajuts a municipis: l’extraordinari d’inversions locals, de vint milions per al 2016 i 2017, i el d’arrendaments i subministraments, del 2016, 2017 i 2018, amb 5,4 milions d’euros. El ple va aprovar també dos operacions de crèdit, una de deu milions per al primer dels plans i una altra de tres per al nou edifici de rambla Ferran de la corporació. Reñé va explicar que el deute de la Diputació passarà així del 36,5 al 42% dels ingressos corrents. El ple va aprovar els comptes del 2016, amb un superàvit de 12,5 milions, amb el vot favorable del PDeCAT, PSC, Unitat d’Aran i Ciutadans i l’abstenció d’ERC, el PP i la CUP.