Un camió bolcat i dos ferits en tres accidents a Ponent

REDACCIÓ Actualitzada 01/08/2017 a les 12:01

Dos ferits i un camió carregat de fruita bolcat és el balanç de tres accidents registrats ahir a les carreteres lleidatanes. El primer va tenir lloc a l’N-230, al seu pas per Rosselló, quan, per causes que es desconeixen, un camió que transportava mangos va bolcar a l’altura del quilòmetre 10, perdent la càrrega, que va quedar escampada per la calçada. El conductor va resultar il·lès.



Poc després, a les 12.38 hores, un vehicle va sortir de la via a la C-14 a Seró (Artesa de Segre) i va bolcar. El conductor va ser traslladat pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’Arnau de Vilanova i al lloc van treballar tres dotacions de bombers.



Finalment, el tercer dels sinistres es va registrar passades les tres de la tarda a la carretera L-310, al terme municipal de Tàrrega. Per causes que es desconeixen, un cotxe i una furgoneta van col·lidir a l’altura del quilòmetre 1. Dos persones van resultar ferides de caràcter lleu.