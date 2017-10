Almenar millora el tram urbà de l'N-230

Actualitzada 13/10/2017 a les 12:49

Reurbanitza el costat est amb noves voreres i illetes de vianants

© Les obres a l'N-230 a Almenar Ajuntament d'Almenar

L’ajuntament d’Almenar ha iniciat les obres d’arranjament del tram de la N-230 al seu pas pel nucli urbà, en una actuació adreçada a millorar la fluïdesa del trànsit, així com la seguretat i comoditat de conductors i vianants.



Els treballs consisteixen a reurbanitzar tota la banda est de la travessia (des de la rotonda d’accés al municipi per l’extrem sud fins al carrer Metge Trueta), executant noves voreres i noves illetes de vianants en la cruïlla entre els carrers Tarrragona i Josep Pla amb l’Avinguda de Lleida.



L’actuació municipal s’aprofitarà per soterrar, sota les voreres que es bastiran noves infraestructures d’abastiment d’aigua, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió i sanejament.