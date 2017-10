Un poble de la Segarra sense llum i la neu arriba a cotes altes al Pirineu

X. Santesmasses / E.F. / M. M. B. Actualitzada 20/10/2017 a les 10:24

Un cable de l’enllumenat públic es desprèn sobre una plaça de Torrefeta i Florejacs

© Els veïns de Florejacs van penjar cartells informant del perill que generava el cable caigut. X. Santesmasses

L’episodi de precipitacions que en els dos últims dies ha afectat la majoria de comarques lleidatanes ha provocat que s’acumulin fins a 91 litres per metre quadrat com és el cas d’Espot (Sobirà) o fins a 45 litres a Golmés, al Pla. També la pluja caiguda dijous a la matinada va provocar que es desplomés un cable de l’enllumenat públic a la plaça de la Bàscula de la població de Florejacs, que va quedar sense llum. Els veïns van alertar Endesa dels fets a les quatre de la matinada després de constatar que se n’havia anat la llum.



L’alcaldessa, Núria Magrans, també hi va trucar al matí atesa la perillositat que generava el cable del qual sortien espurnes. A més, el cable va caure al costat d’una estació de contenidors de residus, zona freqüentada pels veïns. En total es van desplomar uns 20 metres de cablatge. Núria Magrans va explicar que Endesa ja tenia previst renovar aquest tram obsolet, com va fer fa poc a l’agregat de Palou.



D’altra banda, la baixada de les temperatures també es va fer present a les comarques de muntanya, on es van registrar les primeres nevades de la temporada a les cotes altes. Va ser el cas d’Esterri d’Àneu, on es van acumular fins a vuit centímetres de neu segons el Servei Meterològic de Catalunya. També a Baqueria es van acumular entre cinc i vuit centímetres a les cotes altes. Així mateix, les pluges dels últims dies també serviran per augmentar les reserves dels pantans de reg de Lleida que estaven a la meitat de capacitat, a excepció de Barasona, al 23%