Nova col·lecció de gènere negre a Pagès i Milenio

Dirigida pel mallorquí Sebastià Benassar || Montse Sanjuan presentarà la tercera entrega de la sergent Anna Grimm

Pagès Editors en català i Milenio en castellà iniciaran una nova col·lecció dedicada a la novel·la negra, Lo Marraco Negre i Marrajo, respectivament. Estarà dirigida per l’escriptor mallorquí Sebastià Bennasar (Palma, 1976) i començarà la seua etapa al gener. Segons van explicar Bennasar i la responsable de la firma editorial, Eulàlia Pagès, “l’objectiu és situar Lleida en l’epicentre del panorama literari de novel·la policíaca i criminal, i alhora, posar de relleu els autors d’aquest gènere, tant de Ponent com de la resta de Catalunya”.

Així, Pagès publicarà sis llibres per any i el 2018 començarà amb un homenatge a Manuel de Pedrolo, reeditant al gener Es vessa una sang fàcil, una de les seues novel·les negres més emblemàtiques. Segons Antoni Munné-Jordà, director de la col·lecció de ciència-ficció de l’editorial i estudiós de l’obra de l’escriptor de l’Aranyó, “si la censura no hagués prohibit els seus llibres, Pedrolo seria considerat ara el primer escriptor de novel·la negra en català”. El seguirà l’obra guanyadora del premi Ferran Canyameres. Al març serà el torn de Montse Sanjuan, que ja treballa en la tercera entrega de la saga de la sergent Anna Grimm. Al juny, L’últim defensa de Jordi Agut i al setembre, Potser l’atzar, títol provisional de la primera novel·la de Núria Queraltó i El barri de l’estrella polar, del portuguès Francisco Moita Flores. I és que cada any la col·lecció traduirà una obra que encara no s’hagi llegit en cap llengua de l’Estat.

Cinc novel·les en castellà anualment

Milenio s’estrenarà amb la traducció de Tiempo de ratas de Marc Moreno el gener, el mateix mes que sortirà a la llum Fondo de reptiles de Jordi Juan. El último defensa, de Jordi Agut, arribarà al juny i al setembre, Muerte entre las estrellas, de Laura Balagué. L’últim encara s’ha de concretar.