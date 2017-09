© El concurs de Relats d'Estiu de SEGRE ja té guanyadors

Alice Tapiol, de Benavent, premi del jurat, i Alfred Barrau, premi del públic

Les bicicletes són per a l’estiu. Però sense ànim de contradir Fernando Fernán Gómez, autor de l’obra de teatre així titulada, que va portar al cine Jaime de Armiñán, els estius també són per llegir. Així ho ha entès SEGRE, que del 30 de juliol al 2 de setembre va publicar els 35 contes finalistes del concurs Relats d’Estiu, que ja té guanyadors.



Alice Tapiol Breeze, de Benavent de Segrià, s’ha emportat el premi del jurat pel text Cesària d’una nit d’estiu. La guanyadora s’emporta una matrícula per a un curs de l’Escola d’Escriptura de Lleida i, a més, pel fet d’haver estat seleccionada, una subscripció semestral Prèmium a l’edició digital de SEGRE.



El jurat, format per Mertxe París, Rosario Curiel i Teresa Muñoz, escriptores i professores de l’Escola d’Escriptura de Lleida, i el també novel·lista i director executiu de SEGRE, Juan Cal, va triar el relat d’Alice Tapiol d’entre els 75 presentats a concurs. D’aquests textos, es va fer una primera selecció de 35, que van ser publicats simultàniament a la pàgina web de SEGRE.com perquè els lectors també poguessin donar el seu veredicte.



El premi del públic va ser per a Alfred Barrau, de Lleida, pel relat No hauries d’haver vingut, que va obtenir 374 vots. Barrau s’emporta una estada per a dos persones a l’Hotel Guitart Grand Passage de Barcelona, de quatre estrelles, en règim d’allotjament i esmorzar, així com una subscripció Prèmium a SEGRE digital.

Molt a prop es va quedar Montse Zanuy per La caja mágica (337 vots), que també tindrà una subscripció semestral a SEGRE.com, com la resta dels finalistes. Per la seua part, Mai es mor per sempre, de Neus Gili, va obtenir 310 votacions directes via pàgina web i la xarxa social Facebook.





GUANYADORS

Actuació de Meritxell Gené

Els premis es lliuraran durant la inauguració del curs de l’Escola d’Escriptura, el dia 21, al Cafè del Teatre. L’acte serà conduït per la periodista Núria Mora i comptarà amb l’actuació de Meritxell Gené.