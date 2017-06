Universitari al Lleida

Jorge Félix ha prioritzat fins ara els estudis sobre el futbol i afronta “un repte il·lusionant” || El madrileny va jugar al futbol sala fins a la categoria cadet

Per a Jorge Félix Muñoz García (Madrid, 22-8-1992), el Lleida és el primer equip de fora de Madrid en el qual jugarà. “A part del futbol, m’agrada molt estudiar. I la carrera, un màster i un postgrau m’han lligat a Madrid fins ara”, explicava ahir durant la seua presentació com a jugador blau. “He cregut que era el moment de sortir per explotar el meu futbol i quin millor lloc que el Lleida, un club amb història i un camp magnífic. Em va trucar l’entrenador i em va convèncer. Per a mi, és un repte il·lusionant”, va explicar aquest futbolista que no dubta a definir-se com “un friki dels estudis”. Ha fet Economia, un màster d’assessor financer en anglès i un postgrau en comptabilitat.

Un altre aspecte que li fa ser un futbolista atípic és que, fins a la categoria cadet va jugar al futbol sala. “Un amic em va animar a provar el futbol 11 i vaig començar a l’Arsenal de Madrid”. Després va passar pel Juvenil de l’Atlètic de Madrid, l’Atlètic C, Moscardó, Getafe B, Alcorcón B, Trival Valderas i Rayo Majadahonda. Es confessa un jugador polivalent. “He jugat de davanter, a la banda i de mitjapunta, encara que on em trobo més còmode és darrere d’un davanter.” No dubta a assegurar que l’objectiu és “ser a dalt” i ahir, just un any després de la decepció de Sevilla, va demanar a l’afició “que ens animi com sé que són capaços de fer”.



El descens del Mallorca ha arrossegat el seu filial i l’Espanyola encara no ha designat el substitut

Una vegada finalitzats els play-offs d’ascens, l’Espanyola ha d’elaborar ara els grups, la composició dels quals no serà oficial fins al dia 20 de juliol, data en la qual se celebra l’Assemblea de Clubs.

El Lleida s’ofereix a la FEF per canviar-se al Grup 2

El Lleida ha fet saber a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que si per qüestions organitzatives necessiten que algun equip del Grup 3 es passi al Grup 2, estan disposats a fer-ho, com ja va passar el 2012.