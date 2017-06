Adéu a 'O Rei' Antoni Palau

Mor als 53 anys d’un infart un altre mite de la UE Lleida, el que més temps va vestir la samarreta blava amb 15 temporades, sols un mes després d’Emili || Es va sentir indisposat a mitja tarda

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’exfutbolista Antoni Palau, un dels jugadors mítics de la història de la UE Lleida, va morir ahir a la tarda a la seua localitat natal de Torrefarrera als 53 anys víctima d’un infart. A mitja tarda es va sentir indisposat a la seu de l’empresa on treballava i va demanar als seus companys que el portessin a un hospital a Lleida. Una ambulància del SEM es va presentar al lloc de seguida per provar de reanimar-lo, però tots els esforços van ser en va. La mort de Palau arriba tot just un mes després de la d’Emili Vicente i d’Antonio