Accident de Piqué a Qatar al bolcar amb un bugui

REDACCIÓ Actualitzada 06/07/2017 a les 09:26

© Gerard Piqué, amb el bugui bolcat al desert qatarià. INSTAGRAM

Gerard Piqué, que acostuma a sorprendre sempre amb comentaris o imatges a les xarxes socials que causen controvèrsia, va compartir aquest dimecres un vídeo al seu compte d’Instagram de la seua experiència al desert qatarià, on va tenir un accident amb un bugui del qual va sortir il·lès.



El defensa blaugrana, que ha viatjat a Qatar per jugar un partit de futbol amistós al costat d’altres companys d’equip, com Jordi Alba i Sergio Busquets, va decidir aprofitar el temps lliure per provar l’experiència de conduir un bugui per un dels deserts del país àrab.