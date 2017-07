“Vull fer aquí el meu cinquè ‘play-off”

Fernando Pumar elogia el Lleida i les seues instal·lacions

El lateral esquerrà Fernando Pumar, de 27 anys, va dir ahir durant la seua presentació que vol “créixer en un projecte ambiciós” com el que té el Lleida Esportiu i que, per aquest motiu, no ho va pensar dos vegades a l’hora de comprometre’s per una temporada amb opció a una segona en cas d’ascens. “M’agradaria aconseguir el cinquè play-off de la meua carrera amb el Lleida. Sóc un jugador molt ambiciós i vull continuar creixent com a futbolista perquè tinc ganes d’aconseguir nous objectius. Al final, les jornades aniran marcant l’objectiu, però vinc al Lleida perquè es tracta d’un projecte ambiciós i ho ha demostrat en els últims anys”, va assenyalar el defensa d’Ourense que arriba del Reial Múrcia com el seu paisà gallec, el porter Diego Rivas.

Sobre l’equip, va dir que “les sensacions són molt bones, crec que s’està fent un bloc molt competitiu i en els entrenaments tots volem complir el que ens diu el míster”.



“Vull continuar creixent en un club ambiciós com ho ha demostrat en els últims anys”

En aquest sentit, a part del seu estil de joc, va destacar que “puc aportar bastanta experiència, sobretot perquè crec que hi ha una plantilla jove en aquest aspecte i l’entrenador ja m’ha comentat que colli una mica els joves perquè l’experiència és un grau. Després, quant a les meues característiques de joc, sóc un lateral de molt recorregut, amb arribada a l’atac i que té presència en camp rival, a més que considero que tinc bon toc de pilota.” Pumar va elogiar les instal·lacions del Lleida. “Dissabte vam fer un partidet entre nosaltres tot just vaig arribar i em va cridar molt l’atenció com de bé està la gespa perquè mai havia estat aquí i fins i tot em va sorprendre el mateix estadi, que no me l’imaginava tan gran. També el camp annex, en fi totes les instal·lacions estan molt bé.”

Al preguntar-li sobre la tremenda competitivitat que sembla, a priori, que tindrà el grup III, va manifestar que “si mires els equips i els noms, els grups tres i quatre semblen els més forts. No he jugat mai en el grup tres i en tinc moltes ganes. A tothom li agrada anar al camp del Mallorca, de l’Elx i de l’Hèrcules. A qui no li motivi tot això s’hauria de preocupar”.

Finalment, el jugador d’Ourense va voler llançar un missatge a la seua nova afició. “L’afició serà una peça molt important i necessitarem el seu suport perquè l’equip jugui millor.”