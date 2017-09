L’Actel Lleida debuta amb derrota

Perd en la pista del Barça B per 76-69 en un partit en el qual sempre va anar a remolc

L’Actel Lleida no va tenir el debut somiat de la seua cinquena aventura en la LEB Or i va perdre en la pista del filial del Barça, en un partit que finalment va decidir el físic i la qualitat individual dels locals (76-69). Quan semblava que reaccionaven els lleidatans, sempre hi havia una resposta blaugrana.

Amb les baixes del neozelandès Mike Karena i el nord-americà Tim Derksen, aquest últim de d’última hora en fracturar-se un dit del peu dret en l’entrenament de dijous, Borja Comenge va haver d’improvisar i recórrer als joves. L’equip va arrencar descentrat i el Barça B, liderat per l’ex del Força Lleida Gerun, que va acabar amb dobles figures i un 35 de valoració, sempre va ser per davant al marcador, arribant a tenir una màxima renda de 16 punts en la segona meitat. Va ser en l’últim període quan els lleidatans van reaccionar i van aconseguir situar-se a només quatre punts (70-66), però la qualitat blaugrana va acabar imposant-se.

L’equip lleidatà debutarà a casa la propera setmana rebent a la Palma, que ahir va perdre a casa davant del Prat.