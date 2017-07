Vuit farmàcies lleidatanes vigilaran l'ús de medicaments i detectaran la grip

Formaran part d’una xarxa estratègica del pla de salut

Vigilar determinades malalties per millorar la detecció precoç

Fer un seguiment específic de determinats medicaments a partir de la seva dispensació, detectar mals hàbits de la població envers els medicaments i contribuir a la detecció precoç de la grip. Aquestes són algunes de les accions que duran a terme els farmacèutics per contribuir a millorar la salut de la població en el marc del Programa de Farmàcies Sentinelles, impulsat pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat.Després de la prova pilot, la xarxa de farmàcies sentinella disposarà de 60 farmàcies catalanes, vuit d’elles a Lleida, amb l’objectiu de vigilar el bon ús de medicaments i determinades malalties per contribuir a avançar-se als potencials problemes de salut.Gràcies a aquesta actuació coordinada entre els agents sanitaris, s’obtindrà informació diària i a temps real que permetrà recollir dades sobre situacions que no es poden detectar per sistemes tradicionals i, per tant, donar una resposta més eficaç des dels serveis de salut.La principal novetat d’aquesta nova fase és que s’incorpora un nou àmbit d’actuació respecte a la prova pilot en benefici del pacient: els farmacèutics, professionals sanitaris accessibles, experts del medicament i formats prèviament en aquest camp, reforçaran la vigilància de determinades malalties.Per una banda, a partir d’octubre del 2017 –abans de l’inici de l’epidèmia de la grip–col·laboraran en la vigilància d’infeccions respiratòries agudes per aconseguir una detecció precoç dels símptomes gripals i verificar si les accions de prevenció són d’utilitat; d’altra banda, es farà un seguiment específic de la dispensació de l’anticoncepció d’urgència, per tal d’observar el perfil i hàbits de la pacient que accedeix a aquesta medicació.