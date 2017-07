Ponent es mulla per l’esclerosi

Un centenar de piscines lleidatanes se sumen al ‘Mulla’t’ per recaptar fons i promoure la inserció laboral dels malalts || La Paeria fa donació dels 2.849 euros de les entrades venudes ahir

Més d’un centenar de piscines de les comarques lleidatanes (600 a tot Catalunya) es van sumar ahir a la 24a edició del Mulla’t, la campanya solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. L’acte central a Lleida va tenir lloc al migdia a les piscines del Secà de Sant Pere, on joves de Down Lleida van exercir com a voluntaris. Per la seua part, diversos polítics lleidatans van participar en una coreografia i van saltar a l’aigua per mostrar el seu suport a la iniciativa.La vicepresidenta de la FEM, Conxita Tarruella, va