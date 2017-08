Moda per vèncer el càncer

Una jove de les Borges, que es recupera de la malaltia, crea amb els seus germans una associació d’afectats de tumors ginecològics || Finançarà el projecte gràcies a l’obertura d’un ‘showroom’

Una jove de les Borges Blanques ha posat en marxa una associació per fomentar la investigació de càncers ginecològics i ho farà a través de la seua passió, la moda. Cristina Espona, de 34 anys, es recupera d’un càncer. El 2015 es va sotmetre a una histerectomia radical d’urgència per un tumor de coll uterí. Una recuperació amb alts i baixos que li va fer recuperar forces a través del que més li agrada. La moda i la seua família van ser les seues taules de salvació i d’allà va nàixer una idea. Així, amb els seus dos germans, Jordi (metge de Traumatologia de l’Arnau de Vilanova) i Miquel (arquitecte tècnic), han posat en marxa una associació amb l’objectiu de destinar els fons que recaptin a la investigació sobre els efectes dels tractaments d’aquest tipus de càncer. “Després de sotmetre’m al tractament, sé que tinc un 85% de possibilitats de sobreviure, però aquest nivell disminueix amb el temps”, assenyala Cristina. A més, considera que el càncer derivat d’una malaltia de transmissió sexual continua sent un “tema tabú” i que les joves que se sotmeten a un procés com el seu estan molt desorientades. “És molt difícil sotmetre’s a una extirpació d’úter amb només 34 anys”, ressalta, per la qual cosa vol que la seua experiència serveixi per ajudar altres.

Un dels pilars d’aquesta associació serà el showroom Cristina Espona, que obrirà les portes aquest dissabte a les deu a les Borges. La jove recupera un negoci local, amb la botiga de la seua àvia i de la seua mare, que va tancar les portes el 2015 després de cinquanta anys d’activitat. S’hi farà una venda directa i amb cita prèvia de peces de moda de la marca francesa Captain Tortue.

Dels beneficis que aconsegueixi, tant a la botiga física com a l’online, destinarà un euro de cada una a l’associació, que també buscarà la col·laboració amb altres entitats de Lleida per portar a terme activitats i tallers.

Quan li van diagnosticar el càncer?

El 2015, tenia càncer de coll uterí i a finals d’aquell any em van sotmetre a una histerectomia radical d’urgència. M’extirpen l’úter i al cap de pocs mesos vaig tornar a recaure. La radioteràpia em va deixar seqüeles i la recuperació és molt difícil.

Com ho va assimilar?

Amb 34 anys, és un gran impacte físic i psicològic, perquè sóc molt jove per quedar-me estèril. Per sort, el meu cor em va animar a ser mare i poc abans vaig tenir el meu fill, que farà 3 anys.

I la moda va ser una sortida...

Des de petita he tingut passió per la moda i després de detectar-me el segon càncer vaig veure que havia de fer alguna cosa. Vaig reobrir el meu blog de moda i vaig reformar la botiga de la meua mare.

Recuperarà el negoci familiar?

Amb el showroom segueixo amb el negoci de 50 anys i amb un concepte innovador en un entorn rural on el petit comerç tanca cada vegada més.

Quin objectiu té l’associació?

És una associació l’objectiu de la qual és aportar tots els fons a diferents línies d’investigació que puguin demostrar què passen després dels diferents tractaments a què sotmeten les pacients amb càncer ginecològic. Ara tinc un 85% de supervivència, però d’aquí a deu anys, no sé què em passarà. També donarem el suport que les afectades necessitin.

Hi ha falta d’informació en aquest tipus de patologies?

Sí, a la consulta veus moltes noies joves que se sotmeten a una operació molt dura. Continua sent tabú un càncer derivat d’una malaltia de transmissió sexual. Només es parla en la intimitat.