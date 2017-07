El TSJC acorda seguir amb la seua investigació el Govern per la licitació d’urnes

Assegura que "és una querella preventiva sense base jurídica"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir oberta la seua investigació per la licitació d’urnes convocada pel govern català, davant dels indicis que pugui estar vinculada al referèndum independentista i "orientada a infringir el mandat del Constitucional".

En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC desestima així el recurs que la defensa de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el seu exnúmero dos Francesc Esteve van presentar contra l’admissió a tràmit de la querella que els va interposar la Fiscalia per convocar un acord marc per a la compra d’urnes, que posteriorment va ser declarat desert.

Per la seua part, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha criticat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i assegura que ha mantingut la mateixa tesi que quan el mateix tribunal va admetre la querella a tràmit: "No té base jurídica", i també ha criticat la forma en què el TSJC gestiona la comunicació del cas.

En concret, Munté ha lamentat que el TSJC utilitzi l’hashtag -l’etiqueta a Twitter- '#CasBorràs' per a les informacions relatives a aquest procés judicial, i ha criticat que ja utilitzés l’etiqueta '#CasForcadell' en el procés judicial contra la presidenta del Parlament.

La investigació judicial afecta Borràs però també l’exsecretari general del departament de Governació i actual director del gabinet jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, i Munté ha conclòs: "Mantenim tots el nostre suport a ambdues persones. És una querella preventiva sense base jurídica".

La Generalitat ha defensat des del primer moment que entra dins de les seues competències comprar urnes, i el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha esgrimit en diverses ocasions que en el seu dia també les va comprar el govern andalús i no va passar res.

Precisament el concurs públic per la compra d’urnes que va motivar la querella va quedar desert, la qual cosa va posar en dubte si la Generalitat seria capaç d’aconseguir-les per a l’1 d’octubre, i aquest dilluns Munté ha insistit en què per descomptat que n’hi hauran.

Preguntada per si el Govern ha iniciat un procés directe per comprar aquestes urnes -una vegada el concurs ha quedat desert-, ha assegurat que "hi ha diverses fórmules" per comprar-les i que totes estan emparades per la llei de contractes. "Garanteixo que l’1 d’octubre hi haurà urnes i segur que moltes persones faran efectiu l’exercici del dret a vot", ha sentenciat la portaveu de l’Executiu català.