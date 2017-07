Maza: La fiscalia perseguirà la compra d’urnes encara que sigui encoberta

Fiscalía perseguirà penalment la compra d’urnes per al referèndum secessionista català tant si es fa públicament com si es fa de manera encoberta.

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha deixat clar que la Fiscalia perseguirà penalment la compra d’urnes per al referèndum secessionista català tant si es fa públicament com si es fa de manera encoberta, perquè segons el seu parer constituiria un delicte de malversació.

Maza ha fet aquesta advertència en declaracions a Efe després que el Govern de la Generalitat decidís ahir posposar la compra de les urnes i es negués a explicar com es durà a terme.

El fiscal general de l’Estat ha recordat que, arran dels pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalitat el procés secessionista, aquells que cometin actes en aquesta línia estaran cometent un delicte, ja sigui de prevaricació, malversació, desobediència o d’altres.

I la Fiscalia ho perseguirà mitjançant la presentació de querelles o l’ampliació de les mateixes.

Segons el parer del Ministeri Públic, la compra d’urnes per a una consulta declarada il·legal és un delicte de malversació i per això ho ha perseguit i ho continuarà perseguint. "És igual que es faci públicament o encobertament", ha advertit.

De fet, ha opinat que "si es fa encobertament, gairebé s’està donant per descomptat que allò és una cosa inconfessable, que no es pot fer pública."

També ha dit desconèixer si la decisió de la Generalitat respon al temor a què la Fiscalia presenti querelles contra els signants, però, de ser així, ha manifestat, "suposaria que el sistema és eficaç, que el dret penal és eficaç des del punt de vista preventiu".

"Si la interposició de querelles anteriors ha servit perquè reconsiderin la possibilitat d’estar en trànsit de ser querellats per un delicte m’assemblaria que hem complert amb la nostra missió i el nostre objectiu", ha argumentat.

A més, el fiscal general ha reconegut que, en cas de celebrar-se el referèndum, caldria estudiar si els voluntaris que participin en la seua organització estaran incorrent en delicte o no.

"La qüestió està més en el límit del que pogués ser una conducta il·lícita penal o no. És un tema a estudiar, que jo espero no haver d’estudiar, però a estudiar", ha declarat.

Ha eludit pronunciar-se sobre el relleu en la prefectura dels Mossos d’Esquadra i l’arribada al càrrec de Pere Soler, un independentista convençut. Segons el seu parer, està clar que la Generalitat "està reforçant la seua línia d’actuació", però no es pot avançar quin tipus d’actuació tindrà Soler.

Tampoc no s’ha manifestat sobre la conveniència d’aplicar l’article 155 de la Constitució -el que preveu la intervenció de la comunitat autònoma per part de l’Estat-, ja que aquesta és una decisió que correspon al Govern, encara que ha reconegut que aquest article "és allà" i com tal "és una opció".

El que ha descartat és que hi hagi disparitat de criteris entre la Fiscalia General de l’Estat i els fiscals de Catalunya davant del procés. "Segur que hi ha unitat de criteri, i, si no, jo sóc el responsable que n’hi hagi", ha declarat.

"Fa falta jerarquia i la tindran; i jo, arribat el cas, donaré les instruccions oportunes que compliran no per imposició, sinó per convicció i per lleialtat, ha afegit Maza.