El TSJC obliga la policia a tancar tots els locals públics de l'1-O

EFE / redacció Actualitzada 27/09/2017 a les 18:52

Només es mantindrien obertes dependències compartides de serveis que estiguessin en funcionament

© Agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional EFE

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat aquest dimecres als Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que impedeixin la utilització de locals o edificis públics per a la preparació del referèndum de l’1-O i que obligui a tancar els que s’haguessin pogut obrir per a la votació.



En un auto, la magistrada de l’alt tribunal català Mercedes Armas, que investiga el Govern per convocar el referèndum suspès pel Constitucional, ha acordat aquesta mesura cautelar, en la qual també ordena requisar tot el material relacionat amb l’1-O que pugui trobar-se a l’interior d’aquests locals públics.



Segons l'auto, en el cas que els actes de preparació del referèndum o els de votació el dia 1 d’octubre tinguessin lloc en edificis amb instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament, es procedirà únicament al tancament d’aquelles dependències en les quals es fessin actes de preparació o anés a celebrar-se la votació el dia 1.