Els col·legis obren amb normalitat i el sistema provoca cues

Alta participació a la capital del Solsonès

A Solsona, el col·legi electoral va obrir amb tota normalitat, encara que una caiguda del sistema als deu minuts de l’obertura va retardar les votacions fins a les onze del matí. L’alcalde, David Rodríguez, va explicar que durant aquest període molts dels veïns van decidir traslladar-se a altres municipis de la comarca per intentar votar i evitar les cues que es van crear a la capital esperant que es restablís el sistema. Fins a les onze del matí, s’havien comptabilitzat només deu vots. Entre els que van decidir anar a votar a un altre municipi, hi havia el bisbe de Solsona, Xavier Novell, que finalment va votar a Navès. La jornada es va desenvolupar amb total normalitat a tota la comarca, i a la majoria dels pobles es van veure cues per poder exercir el vot. Durant el dia, molts dels veïns es van concentrar al hall de la sala polivalent de Solsona per evitar que la policia pogués entrar a les instal·lacions i requisar les urnes. Una cosa que a la comarca no va arribar a passar. No obstant, per no posar en perill els vots i evitar “mals majors”, a Solsona es va tancar el col·legi electoral a les set de la tarda, un moment en què hi havia una alta participació, segons va explicar el primer edil, David Rodríguez, que va apuntar que estava molt satisfet de la jornada electoral.